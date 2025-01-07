Россияне встретили Рождество Христово 7 января. Кроме того, президент России Владимир Путин также пришел на службу вместе с бойцами СВО и волонтерами. В эту ночь в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Донецке, Луганске, Красноярске, Ростове-на-Дону и других городах России состоялись торжественные религиозные службы, проходившие в православных храмах. Как россияне отпраздновали Рождество — в фоторепортаже URA.RU.
В ночь Рождества Владимир Путин посетил церковную службу в храме Георгия Победоносца, расположенном на Поклонной горе в Москве. Вместе с ним в службе участвовали участники специальной операции, их семьи и волонтеры. Затем глава государства направился в храм Христа Спасителя, где поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Рождества, сообщают «Ведомости».
В Красноярске основным местом сбора жителей стал храм Рождества Христова, где службу провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон. К церкви пришли сотни верующих. В целях обеспечения безопасности были перекрыты дороги возле храма, а по завершении службы прихожанам предложили бесплатные автобусы.
В Ростове-на-Дону праздничную службу провел глава Донской митрополии в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В Санкт-Петербурге основная ночная служба прошла в Казанском кафедральном соборе, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службу пришло не менее пятисот человек, среди которых было много детей, активно участвовавших в молитве и зажигании свечей.
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