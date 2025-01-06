Прокуратура проверяет причины экстренной посадки боинга Utair во Внуково

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку вынужденной посадки в аэропорту Внуково самолета Boeing 737 авиакомпании Utair (UTA881), следовавшего из Санкт-Петербурга в Самарканд. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
«Установлено, что 7 января 2025 в аэропорту „Внуково“ воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания „ЮТэйр“ совершило вынужденную посадку. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», — указано в публикации.
Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно. На борту «боинга» находились 173 пассажира, они не пострадали.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Внуково экстренно сел Boeing 737 авиакомпании «Ютейр». В аэропорту воздушное судно перед посадкой ожидали оперативники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!