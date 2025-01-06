06 января 2025
05 января 2025

Прокуратура проверяет причины экстренной посадки боинга Utair во Внуково

© Служба новостей «URA.RU»
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Вынужденную посадку самолета Utair проверяет транспортная прокуратура Сургута
Вынужденную посадку самолета Utair проверяет транспортная прокуратура Сургута Фото:

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку вынужденной посадки в аэропорту Внуково самолета Boeing 737 авиакомпании Utair (UTA881), следовавшего из Санкт-Петербурга в Самарканд. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

«Установлено, что 7 января 2025 в аэропорту „Внуково“ воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания „ЮТэйр“ совершило вынужденную посадку. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», — указано в публикации.

Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно. На борту «боинга» находились 173 пассажира, они не пострадали.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Внуково экстренно сел Boeing 737 авиакомпании «Ютейр». В аэропорту воздушное судно перед посадкой ожидали оперативники.

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Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку вынужденной посадки в аэропорту Внуково самолета Boeing 737 авиакомпании Utair (UTA881), следовавшего из Санкт-Петербурга в Самарканд. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Установлено, что 7 января 2025 в аэропорту „Внуково“ воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания „ЮТэйр“ совершило вынужденную посадку. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», — указано в публикации. Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно. На борту «боинга» находились 173 пассажира, они не пострадали. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Внуково экстренно сел Boeing 737 авиакомпании «Ютейр». В аэропорту воздушное судно перед посадкой ожидали оперативники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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