Во Внуково экстренно садится самолет «Ютейра», летевший из Петербурга. Скрин

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Во Внуково пытается экстренно сесть самолет
Во Внуково пытается экстренно сесть самолет Фото:

В московском аэропорту Внуково пытается совершить экстренную посадку Boeing 737 (UTA881) авиакомпании «Ютейр» по причине технической неисправности. Он летит рейсом из Санкт-Петербурга в Самарканд. Об этом сообщил telegram-канал Mash. 

«Boeing 737 „Ютейра“ из Питера в Самарканд совершает экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково», — передает telegram-канал. Отмечается, что в аэропорту воздушное судно уже ожидают оперативники. 

UPD (15:58 по мск): самолет уже совершил экстренную посадку во Внуково из-за неисправности стабилизатора. На его борту находятся 173 пассажира, заявили РИА «Новости» в экстренных службах. 

Самолет, летящий из Петербурга, пытается экстренно сесть во Внуково
Самолет, летящий из Петербурга, пытается экстренно сесть во Внуково
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В московском аэропорту Внуково пытается совершить экстренную посадку Boeing 737 (UTA881) авиакомпании «Ютейр» по причине технической неисправности. Он летит рейсом из Санкт-Петербурга в Самарканд. Об этом сообщил telegram-канал Mash.  «Boeing 737 „Ютейра“ из Питера в Самарканд совершает экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково», — передает telegram-канал. Отмечается, что в аэропорту воздушное судно уже ожидают оперативники.  UPD (15:58 по мск): самолет уже совершил экстренную посадку во Внуково из-за неисправности стабилизатора. На его борту находятся 173 пассажира, заявили РИА «Новости» в экстренных службах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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