В московском аэропорту Внуково пытается совершить экстренную посадку Boeing 737 (UTA881) авиакомпании «Ютейр» по причине технической неисправности. Он летит рейсом из Санкт-Петербурга в Самарканд. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Boeing 737 „Ютейра“ из Питера в Самарканд совершает экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково», — передает telegram-канал. Отмечается, что в аэропорту воздушное судно уже ожидают оперативники.
UPD (15:58 по мск): самолет уже совершил экстренную посадку во Внуково из-за неисправности стабилизатора. На его борту находятся 173 пассажира, заявили РИА «Новости» в экстренных службах.
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