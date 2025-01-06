Новый автобус-гармошка в Перми попал в первое ДТП

Во время аварии в автобусе не было пассажиров
В Перми новый автобус с «гармошкой» попал в аварию во время обкатки. В момент ДТП в нем не было пассажиров.
«Сейчас ведется подготовка водителей к работе на автобусах особо большого класса. Она включает практические поездки по улицам без пассажиров», — рассказали 59.RU в МУП «Пермгорэлектротранс».
В центре Перми из-за аварии скопилась пробка. Автобусы маршрутов №№30, 32 и 77 почти час объезжали участок, сообщали в telegram-канале городского дептранса.
Автобусы с «гармошкой» выйдут на шесть автобусных маршрутов в феврале 2025 года. В конце прошлого года в Пермь прибыли 35 таких транспортных средств.
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