06 января 2025

Новый автобус-гармошка в Перми попал в первое ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время аварии в автобусе не было пассажиров
Во время аварии в автобусе не было пассажиров Фото:

В Перми новый автобус с «гармошкой» попал в аварию во время обкатки. В момент ДТП в нем не было пассажиров.

«Сейчас ведется подготовка водителей к работе на автобусах особо большого класса. Она включает практические поездки по улицам без пассажиров», — рассказали 59.RU в МУП «Пермгорэлектротранс».

В центре Перми из-за аварии скопилась пробка. Автобусы маршрутов №№30, 32 и 77 почти час объезжали участок, сообщали в telegram-канале городского дептранса.

Автобусы с «гармошкой» выйдут на шесть автобусных маршрутов в феврале 2025 года. В конце прошлого года в Пермь прибыли 35 таких транспортных средств.

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В Перми новый автобус с «гармошкой» попал в аварию во время обкатки. В момент ДТП в нем не было пассажиров. «Сейчас ведется подготовка водителей к работе на автобусах особо большого класса. Она включает практические поездки по улицам без пассажиров», — рассказали 59.RU в МУП «Пермгорэлектротранс». В центре Перми из-за аварии скопилась пробка. Автобусы маршрутов №№30, 32 и 77 почти час объезжали участок, сообщали в telegram-канале городского дептранса. Автобусы с «гармошкой» выйдут на шесть автобусных маршрутов в феврале 2025 года. В конце прошлого года в Пермь прибыли 35 таких транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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