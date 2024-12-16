Первые автобусы-гармошки выйдут на линию в Перми в феврале 2025 года

Новые автобусы уже доставлены в Пермь
Мэр Перми Эдуард Соснин анонсировал начало работы новых автобусов-гармошек в Перми. Они начнут возить пассажиров уже в феврале 2025 года. Такое заявление мэр сделал во время прямого эфира с горожанами на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Эти автобусы уже находятся в Перми. Всего в Пермь поступило 35 автобусов сверхбольшого класса», — рассказал Соснин во время эфира.
Ожидалось, что автобусы-гармошки начнут ходить в Перми не раньше июня 2025 года. Их планируется запустить на популярных маршрутах: №№ 1, 14, 15, 27, 50 и 53.
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