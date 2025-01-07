В какие даты нужно убирать новогоднюю елку: советы по фэн-шуй

С каждым днем новогодняя ночь становится все дальше, а наряженная елка в углу квартиры смотрится все более неуместно. Не нужно затягивать с уборкой новогодних украшений до лета — тем более, что в январе есть несколько особенно благоприятных для этого дела дат. Астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская рассказала URA.RU, в какие дни лучше всего убрать елку в январе.
Когда убирать елку — лучшие даты
По словам мастера фэн-шуй, в январе есть четыре даты, идеальные для того, чтобы убрать елку. «Эти дни наполнены энергией очищения, избавления от ненужного, чего-то старого», — объяснила Ирина Березовская.
Именно в эти дни лучше всего убрать подальше новогодние украшения. А вот надолго оставлять наряженную елку дома не стоит — из-за этого энергия в квартире может застаиваться. Лучше всего новогодние игрушки, гирлянду и елку убирать в следующие даты:
- 9 января,
- 14 января,
- 21 января,
- 26 января.
Ирина Березовская отмечает, что если убрать елку в правильный день, то можно зарядиться энергией на весь год. «В эти даты энергия обновления очень активная, и наши действия по избавлению от новогодних декораций дают очень сильный энергетических стимул», — добавила мастер фэн-шуй.
Что еще можно сделать в заряженные даты
Ирина Березовская добавила, что в эти четыре дня можно не только убрать елку, но и в целом прибраться во всей квартире. «Эти дни хороши и для расхламления квартиры: можно прибраться, очистить пространство для того, чтобы наполнить свой дом свежей энергией. Это повлечет за собой очень классные позитивные перемены в жизни», — подчеркнула мастер фэн-шуй.
Также энергия четырех дней поможет избавиться от вредных привычек и успешно пройти медицинские и косметические процедуры. «Пользуйтесь энергетикой этих дней, чтобы получить стимул извне и стать лучше», — заключила Ирина Березовская.
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