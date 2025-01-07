Саммит БРИКС, который прошел в Казани, является успешным, что стало тревожным сигналом. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что в таком случае нельзя упускать инициативу в формировании нового мира.
«Успех встречи БРИКС в Казани, несмотря на то, что у ее участников нет общего видения того, каким должно быть будущее — это новое предупреждение, которое мы не можем игнорировать», — заявил Барро в своем обращении к послам республики на конференции в Париже. Его слова передает ТАСС.
Он также призвал к активизации усилий по реформированию многосторонней системы отношений, подчеркнув необходимость работы над укреплением справедливости и мощи. По его словам, к 2026 году, когда Франция возглавит G7, будут реализованы ключевые проекты по формированию будущего мира и системы глобального управления. Барро добавил, что в связи с празднованием 80-летия создания ООН нужно уверенно двигаться вперед, чтобы предоставить африканским коллегам заслуженное место в глобальной системе управления, в международных финансовых организациях и Совете Безопасности ООН.
Ранее замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов в интервью URA.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин обеспечил выживание БРИКС в связи с председательством страны. По словам эксперта, России удалось сохранить внутреннюю эффективность и согласованность в объединении при практически удвоившемся составе.
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