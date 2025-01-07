Франция сочла за тревожный сигнал успешный саммит БРИКС в Казани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Успешный саммит БРИКС, который прошел в Казани, является сигналом, который нельзя игнорировать
Успешный саммит БРИКС, который прошел в Казани, является сигналом, который нельзя игнорировать Фото:

Саммит БРИКС, который прошел в Казани, является успешным, что стало тревожным сигналом. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что в таком случае нельзя упускать инициативу в формировании нового мира. 

«Успех встречи БРИКС в Казани, несмотря на то, что у ее участников нет общего видения того, каким должно быть будущее — это новое предупреждение, которое мы не можем игнорировать», — заявил Барро в своем обращении к послам республики на конференции в Париже. Его слова передает ТАСС. 

Он также призвал к активизации усилий по реформированию многосторонней системы отношений, подчеркнув необходимость работы над укреплением справедливости и мощи. По его словам, к 2026 году, когда Франция возглавит G7, будут реализованы ключевые проекты по формированию будущего мира и системы глобального управления. Барро добавил, что в связи с празднованием 80-летия создания ООН нужно уверенно двигаться вперед, чтобы предоставить африканским коллегам заслуженное место в глобальной системе управления, в международных финансовых организациях и Совете Безопасности ООН. 

Ранее замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов в интервью URA.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин обеспечил выживание БРИКС в связи с председательством страны. По словам эксперта, России удалось сохранить внутреннюю эффективность и согласованность в объединении при практически удвоившемся составе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Саммит БРИКС, который прошел в Казани, является успешным, что стало тревожным сигналом. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что в таком случае нельзя упускать инициативу в формировании нового мира.  «Успех встречи БРИКС в Казани, несмотря на то, что у ее участников нет общего видения того, каким должно быть будущее — это новое предупреждение, которое мы не можем игнорировать», — заявил Барро в своем обращении к послам республики на конференции в Париже. Его слова передает ТАСС.  Он также призвал к активизации усилий по реформированию многосторонней системы отношений, подчеркнув необходимость работы над укреплением справедливости и мощи. По его словам, к 2026 году, когда Франция возглавит G7, будут реализованы ключевые проекты по формированию будущего мира и системы глобального управления. Барро добавил, что в связи с празднованием 80-летия создания ООН нужно уверенно двигаться вперед, чтобы предоставить африканским коллегам заслуженное место в глобальной системе управления, в международных финансовых организациях и Совете Безопасности ООН.  Ранее замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов в интервью URA.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин обеспечил выживание БРИКС в связи с председательством страны. По словам эксперта, России удалось сохранить внутреннюю эффективность и согласованность в объединении при практически удвоившемся составе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...