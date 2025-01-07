Запад совершил серьезную ошибку, предоставляя Украине американские истребители F-16 без учета их специфической тактики использования. Истребители были спроектированы для совместных операций с тяжелыми истребителями F-18, которых в арсенале Киева не имеется. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Легкие истребители F-16 разрабатывались как системные истребители ПВО для работы в связке с наземными средствами ПВО и тяжелыми истребителями F-18, коих у Киева нет. То есть F-16 предоставлены сами себе...» — рассказал военный эксперт NEWS.ru. По мнению Матвийчука, Запад предоставил Украине истребители F-16, подобно тому как врачи выписывают «дженерики» тяжелобольным пациентам в надежде помочь.
Военный эксперт подчеркнул, что F-16 не способны составить конкуренцию российским сверхзвуковым истребителям Су-35 и Су-34. По его словам, истребители ВС РФ превосходят американские по таким параметрам, как скорость, вооружение и дальность обнаружения целей.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили истребитель F-16 ВСУ, сообщил Владимир Рогов, который занимает должность председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и является сопредседателем координационного совета по интеграции новых территорий. Инцидент произошел в Запорожской области в момент подготовки самолета к осуществлению ракетной атаки, передает «Ридус».
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