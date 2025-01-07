Матвийчук указал на главный просчет США в поставках F-16 Украине

Матвийчук: Запад поставил ВСУ истребители F-16, которые неэффективны без F-18
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Для эффективной работы F-16 нужны тяжелые истребители F-18, которых у Киева нет
Для эффективной работы F-16 нужны тяжелые истребители F-18, которых у Киева нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад совершил серьезную ошибку, предоставляя Украине американские истребители F-16 без учета их специфической тактики использования. Истребители были спроектированы для совместных операций с тяжелыми истребителями F-18, которых в арсенале Киева не имеется. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Легкие истребители F-16 разрабатывались как системные истребители ПВО для работы в связке с наземными средствами ПВО и тяжелыми истребителями F-18, коих у Киева нет. То есть F-16 предоставлены сами себе...» — рассказал военный эксперт NEWS.ru. По мнению Матвийчука, Запад предоставил Украине истребители F-16, подобно тому как врачи выписывают «дженерики» тяжелобольным пациентам в надежде помочь.

Военный эксперт подчеркнул, что F-16 не способны составить конкуренцию российским сверхзвуковым истребителям Су-35 и Су-34. По его словам, истребители ВС РФ превосходят американские по таким параметрам, как скорость, вооружение и дальность обнаружения целей.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили истребитель F-16 ВСУ, сообщил Владимир Рогов, который занимает должность председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и является сопредседателем координационного совета по интеграции новых территорий. Инцидент произошел в Запорожской области в момент подготовки самолета к осуществлению ракетной атаки, передает «Ридус».

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Запад совершил серьезную ошибку, предоставляя Украине американские истребители F-16 без учета их специфической тактики использования. Истребители были спроектированы для совместных операций с тяжелыми истребителями F-18, которых в арсенале Киева не имеется. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Легкие истребители F-16 разрабатывались как системные истребители ПВО для работы в связке с наземными средствами ПВО и тяжелыми истребителями F-18, коих у Киева нет. То есть F-16 предоставлены сами себе...» — рассказал военный эксперт NEWS.ru. По мнению Матвийчука, Запад предоставил Украине истребители F-16, подобно тому как врачи выписывают «дженерики» тяжелобольным пациентам в надежде помочь. Военный эксперт подчеркнул, что F-16 не способны составить конкуренцию российским сверхзвуковым истребителям Су-35 и Су-34. По его словам, истребители ВС РФ превосходят американские по таким параметрам, как скорость, вооружение и дальность обнаружения целей. Ранее Вооруженные силы России уничтожили истребитель F-16 ВСУ, сообщил Владимир Рогов, который занимает должность председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и является сопредседателем координационного совета по интеграции новых территорий. Инцидент произошел в Запорожской области в момент подготовки самолета к осуществлению ракетной атаки, передает «Ридус».
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