Эрдоган призвал мир восстановить Сирию, которая пострадала на 500 млрд долларов

Сирия понесла убытки на сумму свыше 500 миллиардов долларов в ходе боевых действий. Мировым сообществам необходимо оказать поддержку в процессе восстановления страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.
«Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает 500 миллиардов долларов. <...> Очевидно, что Сирии необходимо определенное время для восстановления, а также поддержка арабского и исламского мира. Важно, чтобы международное сообщество внесло больший вклад в этот процесс», — передает турецкий новостной канал TRT Haber слова президента.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в ответ на вторжение израильских войск на сирийскую территорию Турция готова предоставить защиту Сирии. Фидан подчеркнул, что Турция стремится избежать политической нестабильности в Сирии и выразил необходимость избавления «братской» страны от терроризма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.