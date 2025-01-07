Эрдоган призвал мир восстановить Сирию, которая пострадала на 500 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эрдоган отметил, что события в Сирии вызывают у Турции особый интерес
Эрдоган отметил, что события в Сирии вызывают у Турции особый интерес Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Сирия понесла убытки на сумму свыше 500 миллиардов долларов в ходе боевых действий. Мировым сообществам необходимо оказать поддержку в процессе восстановления страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

«Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает 500 миллиардов долларов. <...> Очевидно, что Сирии необходимо определенное время для восстановления, а также поддержка арабского и исламского мира. Важно, чтобы международное сообщество внесло больший вклад в этот процесс», — передает турецкий новостной канал TRT Haber слова президента.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в ответ на вторжение израильских войск на сирийскую территорию Турция готова предоставить защиту Сирии. Фидан подчеркнул, что Турция стремится избежать политической нестабильности в Сирии и выразил необходимость избавления «братской» страны от терроризма.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сирия понесла убытки на сумму свыше 500 миллиардов долларов в ходе боевых действий. Мировым сообществам необходимо оказать поддержку в процессе восстановления страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре. «Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает 500 миллиардов долларов. <...> Очевидно, что Сирии необходимо определенное время для восстановления, а также поддержка арабского и исламского мира. Важно, чтобы международное сообщество внесло больший вклад в этот процесс», — передает турецкий новостной канал TRT Haber слова президента. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в ответ на вторжение израильских войск на сирийскую территорию Турция готова предоставить защиту Сирии. Фидан подчеркнул, что Турция стремится избежать политической нестабильности в Сирии и выразил необходимость избавления «братской» страны от терроризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...