Свердловские трассы накроют ледяные метели

В Свердловской области на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени дороги накроет снегопадами, в некоторых районах метелями. Также на дорогах ожидается гололедица с 8 по 10 января, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область 8 января местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. 9 января снег, местами сильный, днем с мокрым снегом. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега на проводах, гололед на дорогах снежные заносы. 10 января небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, гололед на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.
Дорожники добавили, что порывы ветра 9 и 10 января могут достигать 15 метров в секунду. Также они напомнили о ведении обработки дорог во избежание гололеда в круглосуточном режиме и попросили не мешать спецтехнике.
Ранее дорожники предупреждали о серьезной опасности на свердловских трассах. По их прогнозам, с 7 по 9 января дороги будет заваливать снегом.
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