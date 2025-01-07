07 января 2025
06 января 2025

Свердловские трассы накроют ледяные метели

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассах круглосуточно работает спецтехника (архивное фото)
На трассах круглосуточно работает спецтехника (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени дороги накроет снегопадами, в некоторых районах метелями. Также на дорогах ожидается гололедица с 8 по 10 января, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область 8 января местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. 9 января снег, местами сильный, днем с мокрым снегом. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега на проводах, гололед на дорогах снежные заносы. 10 января небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, гололед на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

Дорожники добавили, что порывы ветра 9 и 10 января могут достигать 15 метров в секунду. Также они напомнили о ведении обработки дорог во избежание гололеда в круглосуточном режиме и попросили не мешать спецтехнике.

Ранее дорожники предупреждали о серьезной опасности на свердловских трассах. По их прогнозам, с 7 по 9 января дороги будет заваливать снегом.

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В Свердловской области на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени дороги накроет снегопадами, в некоторых районах метелями. Также на дорогах ожидается гололедица с 8 по 10 января, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область 8 января местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. 9 января снег, местами сильный, днем с мокрым снегом. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега на проводах, гололед на дорогах снежные заносы. 10 января небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, гололед на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении. Дорожники добавили, что порывы ветра 9 и 10 января могут достигать 15 метров в секунду. Также они напомнили о ведении обработки дорог во избежание гололеда в круглосуточном режиме и попросили не мешать спецтехнике. Ранее дорожники предупреждали о серьезной опасности на свердловских трассах. По их прогнозам, с 7 по 9 января дороги будет заваливать снегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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