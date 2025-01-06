06 января 2025

В Пермском крае в ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП на Краснокамской объездной пострадали восемь человек
В результате ДТП на Краснокамской объездной пострадали восемь человек Фото:

В Краснокамском городском округе (Пермский край) на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП. В результате столкновения трех автомобилей пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

«Днем 7 января на телефон ЕДДС Краснокамского ГО поступил звонок о ДТП на объездной Краснокамска. Столкнулись автомобили Opel Corsa, Omoda С5 и Ford Focus. На место выехали экстренные службы. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе семимесячный мальчик и две девочки 11 лет», — сообщается в группе «ВКонтакте» МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского городского округа».

Ранее очевидцы сообщили о двусторонней пробке на Краснокамской объездной автодороге в Пермском крае, которая произошла в результате ДТП. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка растянулась на три километра.

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В Краснокамском городском округе (Пермский край) на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП. В результате столкновения трех автомобилей пострадали восемь человек, в том числе трое детей. «Днем 7 января на телефон ЕДДС Краснокамского ГО поступил звонок о ДТП на объездной Краснокамска. Столкнулись автомобили Opel Corsa, Omoda С5 и Ford Focus. На место выехали экстренные службы. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе семимесячный мальчик и две девочки 11 лет», — сообщается в группе «ВКонтакте» МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского городского округа». Ранее очевидцы сообщили о двусторонней пробке на Краснокамской объездной автодороге в Пермском крае, которая произошла в результате ДТП. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка растянулась на три километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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