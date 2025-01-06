06 января 2025

Возле ледового городка в Екатеринбурге огромные очереди, мэрия назвала причину. Фото

Екатеринбуржцы столпились у ледового городка на Рождество
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка в Историческом сквере. Екатеринбург , ледовый городок, исторический сквер
Ледовый городок впервые в новейшей истории обустроили в Историческом сквере Фото:

У входа в ледовый городок в центре Екатеринбурга вечером 7 января образовались огромные очереди. В мэрии заявили URA.RU, что аномалии в этом нет — все дело в праздниках и хорошей погоде.

«Популярность ледового городка. Люди отмечают Новый год, сегодня Рождество. Все, учитывая хорошую погоду, пришли в самые популярные места в нашем городе. Никаких экстренных причин нет», — поделились в администрации.

Ледовый городок в этом сезоне впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось днем 27 декабря. Ранее звучали версии, что длительное ожидание прохода в городок в часы пик может быть связано с усиленными мерами безопасности.

5 января работу городка ограничивали — из-за аномальной оттепели. Были закрыты горки. Работу они возобновили только на следующий день.

Толпу перед входом запечатлели около 19:30
Толпу перед входом запечатлели около 19:30
Фото:
Очередь растянулась чуть ли не до проспекта Ленина
Очередь растянулась чуть ли не до проспекта Ленина
Фото:

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У входа в ледовый городок в центре Екатеринбурга вечером 7 января образовались огромные очереди. В мэрии заявили URA.RU, что аномалии в этом нет — все дело в праздниках и хорошей погоде. «Популярность ледового городка. Люди отмечают Новый год, сегодня Рождество. Все, учитывая хорошую погоду, пришли в самые популярные места в нашем городе. Никаких экстренных причин нет», — поделились в администрации. Ледовый городок в этом сезоне впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось днем 27 декабря. Ранее звучали версии, что длительное ожидание прохода в городок в часы пик может быть связано с усиленными мерами безопасности. 5 января работу городка ограничивали — из-за аномальной оттепели. Были закрыты горки. Работу они возобновили только на следующий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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