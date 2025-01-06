Екатеринбуржцы столпились у ледового городка на Рождество

Ледовый городок впервые в новейшей истории обустроили в Историческом сквере Фото: Илья Московец © URA.RU

У входа в ледовый городок в центре Екатеринбурга вечером 7 января образовались огромные очереди. В мэрии заявили URA.RU, что аномалии в этом нет — все дело в праздниках и хорошей погоде.

«Популярность ледового городка. Люди отмечают Новый год, сегодня Рождество. Все, учитывая хорошую погоду, пришли в самые популярные места в нашем городе. Никаких экстренных причин нет», — поделились в администрации.

Ледовый городок в этом сезоне впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось днем 27 декабря. Ранее звучали версии, что длительное ожидание прохода в городок в часы пик может быть связано с усиленными мерами безопасности.

5 января работу городка ограничивали — из-за аномальной оттепели. Были закрыты горки. Работу они возобновили только на следующий день.

Толпу перед входом запечатлели около 19:30 Фото: читатель URA.RU

Очередь растянулась чуть ли не до проспекта Ленина Фото: читатель URA.RU