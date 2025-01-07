07 января 2025
06 января 2025

В аэропорту Кольцово отменяют и задерживают рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс до Уфы перенесли с 7 на 8 января (архивное фото)
Рейс до Уфы перенесли с 7 на 8 января (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово отменили рейс «Уральских авиалиний» до Душанбе (столица Таджикистана). Также на несколько часов был задержан борт Red Wings до Уфы. Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.

Вылет самолета Airbus-320 рейса U62953 перевозчика «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга в Душанбе 7 января в 23:40 по местному времени, однако его отменили. Еще одно воздушное судно RRJ-95LR авиакомпании Red Wings, выполняющее рейс WZ-1025 до Уфы, перенесли с 7 января в 19:15 на 8 января в 00:50 по уральскому времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментарием. Ответы ожидаются.

Ночью 7 января в екатеринбургском аэропорту отменили другой рейс «Уральских авиалиний». Из Кольцово не вылетел борт до древнего города Средней Азии — Худжанда (Таджикистан), упоминаемого с VI века до нашей эры.

Самолет в Душанбе был отменен
Самолет в Душанбе был отменен
Фото:
Рейс авиакомпании Red Wings должен вылететь в 00:50
Рейс авиакомпании Red Wings должен вылететь в 00:50
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово отменили рейс «Уральских авиалиний» до Душанбе (столица Таджикистана). Также на несколько часов был задержан борт Red Wings до Уфы. Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Вылет самолета Airbus-320 рейса U62953 перевозчика «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга в Душанбе 7 января в 23:40 по местному времени, однако его отменили. Еще одно воздушное судно RRJ-95LR авиакомпании Red Wings, выполняющее рейс WZ-1025 до Уфы, перенесли с 7 января в 19:15 на 8 января в 00:50 по уральскому времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментарием. Ответы ожидаются. Ночью 7 января в екатеринбургском аэропорту отменили другой рейс «Уральских авиалиний». Из Кольцово не вылетел борт до древнего города Средней Азии — Худжанда (Таджикистан), упоминаемого с VI века до нашей эры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...