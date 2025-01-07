В аэропорту Кольцово отменили рейс «Уральских авиалиний» до Душанбе (столица Таджикистана). Также на несколько часов был задержан борт Red Wings до Уфы. Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.
Вылет самолета Airbus-320 рейса U62953 перевозчика «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга в Душанбе 7 января в 23:40 по местному времени, однако его отменили. Еще одно воздушное судно RRJ-95LR авиакомпании Red Wings, выполняющее рейс WZ-1025 до Уфы, перенесли с 7 января в 19:15 на 8 января в 00:50 по уральскому времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментарием. Ответы ожидаются.
Ночью 7 января в екатеринбургском аэропорту отменили другой рейс «Уральских авиалиний». Из Кольцово не вылетел борт до древнего города Средней Азии — Худжанда (Таджикистан), упоминаемого с VI века до нашей эры.
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