ВСУ получат новые боевые машины Lynx от концерна Rheinmetall: чем они опасны

Немецкая оружейная компания Rheinmetall начала поставку боевых машин пехоты Lynx для Украины. Данную технику ранее заказала Венгрия на сумму более 2 млрд евро, а также ей интересуются в США и других странах Европы. Чем известна боевая машина и каковы ее характеристики — в материале URA.RU.
Поставки Lynx Украине
Компания Rheinmetall начала поставку современных боевых машин пехоты Lynx для ВСУ, о чем сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер. По его словам, производитель оружия хочет также создавать соответствующую технику на территории самой Украины.
«Мы хотим передать первые БМП Lynx в этом году и как можно скорее начать производство этих систем на Украине», — передает слова Паппергера немецкий телеканал Hartpunkt. Компания уже приступила к строительству завода на территории Украины, который будет заниматься выпуском техники Lynx.
Что известно о БМП Lynx
Боевая машина пехоты (БМП) Lynx разработана для уничтожения пехоты и легкобронированных целей. Она оснащена пушками и пулеметами, а ее броня способна защитить от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб. Максимальная скорость Lynx достигает 80 километров в час.
Lynx имеет большой внутренний объем, который позволяет разместить трех членов экипажа и до девяти солдат пехотной группы. Внешние размеры бронетранспортера также значительны: его высота составляет 3,73 метра, длина — 8,49 метра, а ширина — 3,8 метра. Вес машины достигает 45 тонн.
Lynx 120 — это лёгкий танк, сочетающий в себе новую башню, концепт которой был протестирован, а также гладкоствольную пушку и шасси KF41. По мнению разработчиков, получившийся гибрид предоставит возможности в огневой поддержке и борьбе с танками.
Кто еще покупает Lynx
Lynx KF41 были впервые представлены в июне в 2018 году на выставке Eurosatory в Париже. Эту технику уже пожелала приобрести Венгрия на сумму более 2 миллиардов евро.
Другие страны также выразили интерес в приобретении машин семейства Lynx для замены их устаревающих парков техники. Германская платформа является одним из основных претендентов на победу в конкурсах по программе обновления БМП в Австралии и Словакии. Также концерн хочет участвовать в создании опционально пилотируемой боевой машины (OMFV) в США.
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