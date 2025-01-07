07 января 2025
06 января 2025

Челябинским школьникам варили обеды в подозрительной посуде, заставляя быстро есть

В селе Варна школьникам готовят пищу в алюминиевой посуде
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура провела проверку школьных столовых совместно с Роспотребнадзором Фото:

В одной из школ села Варна Челябинской области выявлены нарушения санитарных норм. В образовательном учреждении для приготовления пищи используется алюминиевая посуда, что противоречит требованиям законодательства. В другом заведении муниципалитета на прием пищи детям выделили меньше 20 минут. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры региона.

«При проверке было установлено, что алюминиевая посуда использовалась для приготовления всех блюд, что является нарушением санитарных норм. Кроме того, посуда между приемами пищи не просушивается», — уточнили в надзором ведомстве. Алюминий обладает способностью к накоплению в организме, вызывая ряд тяжелых заболеваний. Посуду из этого металла запретили в столовых в 2008 году.

Также было выявлено, что количество мест в обеденном зале не позволяет организовать питание всех учащихся в течение трех перемен. При этом выяснилось, что в другой школе села Варна продолжительность перемен для приема пищи после первого и второго уроков составляет 15 минут вместо положенных 20 минут. По результатам проверки директорам заведений внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области устранить нарушения в питании учеников обязали 148 школ. Общая сумма штрафов после проверок составила 155 тысяч рублей.

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В одной из школ села Варна Челябинской области выявлены нарушения санитарных норм. В образовательном учреждении для приготовления пищи используется алюминиевая посуда, что противоречит требованиям законодательства. В другом заведении муниципалитета на прием пищи детям выделили меньше 20 минут. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры региона. «При проверке было установлено, что алюминиевая посуда использовалась для приготовления всех блюд, что является нарушением санитарных норм. Кроме того, посуда между приемами пищи не просушивается», — уточнили в надзором ведомстве. Алюминий обладает способностью к накоплению в организме, вызывая ряд тяжелых заболеваний. Посуду из этого металла запретили в столовых в 2008 году. Также было выявлено, что количество мест в обеденном зале не позволяет организовать питание всех учащихся в течение трех перемен. При этом выяснилось, что в другой школе села Варна продолжительность перемен для приема пищи после первого и второго уроков составляет 15 минут вместо положенных 20 минут. По результатам проверки директорам заведений внесены представления об устранении выявленных нарушений. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области устранить нарушения в питании учеников обязали 148 школ. Общая сумма штрафов после проверок составила 155 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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