07 января 2025

Власти ХМАО и ЯНАО помогают жителям Донбасса в восстановлении жилья. Видео

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Жители Авдеевки проведут зиму в теплых домах, благодаря ХМАО и ЯНАО
Жители Авдеевки проведут зиму в теплых домах, благодаря ХМАО и ЯНАО Фото:

Благодаря регионам-шефам — ХМАО и ЯНАО — в Авдеевке были восстановлены несколько многоэтажных домов. Люди, которые в них поселились, радуются, что смогут перезимовать со светом и теплыми батареями.

«Регионы-шефы Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа подготовили несколько многоквартирных домов, чтобы в них можно было перезимовать... Авдеевцы искренне радуются очень простым вещам: свету, теплым батареям, еще одному недавно открытому магазину», — написал глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.

Одна из жителей этих домов предложила сделать на следующий Новый год елку, которая будет увешана шарами из каждого города, поселка и села России. Чтобы дать старт этой идее, она передала с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенковым в Москву новогодний шар с надписью «Авдеевка».

Военнослужащий из Сургута Игорь Кононенко, служащий в батальоне ХМАО, был награжден медалью «За отвагу». Он участвовал в освобождении Авдеевки, получил ранение и проходил лечение в госпитале.

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Благодаря регионам-шефам — ХМАО и ЯНАО — в Авдеевке были восстановлены несколько многоэтажных домов. Люди, которые в них поселились, радуются, что смогут перезимовать со светом и теплыми батареями. «Регионы-шефы Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа подготовили несколько многоквартирных домов, чтобы в них можно было перезимовать... Авдеевцы искренне радуются очень простым вещам: свету, теплым батареям, еще одному недавно открытому магазину», — написал глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале. Одна из жителей этих домов предложила сделать на следующий Новый год елку, которая будет увешана шарами из каждого города, поселка и села России. Чтобы дать старт этой идее, она передала с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенковым в Москву новогодний шар с надписью «Авдеевка». Военнослужащий из Сургута Игорь Кононенко, служащий в батальоне ХМАО, был награжден медалью «За отвагу». Он участвовал в освобождении Авдеевки, получил ранение и проходил лечение в госпитале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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