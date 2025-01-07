Благодаря регионам-шефам — ХМАО и ЯНАО — в Авдеевке были восстановлены несколько многоэтажных домов. Люди, которые в них поселились, радуются, что смогут перезимовать со светом и теплыми батареями.
«Регионы-шефы Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа подготовили несколько многоквартирных домов, чтобы в них можно было перезимовать... Авдеевцы искренне радуются очень простым вещам: свету, теплым батареям, еще одному недавно открытому магазину», — написал глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.
Одна из жителей этих домов предложила сделать на следующий Новый год елку, которая будет увешана шарами из каждого города, поселка и села России. Чтобы дать старт этой идее, она передала с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенковым в Москву новогодний шар с надписью «Авдеевка».
Военнослужащий из Сургута Игорь Кононенко, служащий в батальоне ХМАО, был награжден медалью «За отвагу». Он участвовал в освобождении Авдеевки, получил ранение и проходил лечение в госпитале.
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