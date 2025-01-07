07 января 2025

AP: администрация Байдена анонсировала финальный пакет помощи Украине

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Администрация Байдена готовится объявить о последнем пакете военной помощи Украине
Администрация Байдена готовится объявить о последнем пакете военной помощи Украине Фото:

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о крупном пакете военной помощи Украине, который станет последним. Это произойдет в ходе визита министра обороны Ллойда Остина в Германию, где он встретится с представителями около 50 стран, поддерживающих Украину с начала спецоперации.

«Чиновники не раскрыли точную сумму предстоящей помощи, но подчеркнули ее значительность. Они отметили, что пакет будет существенным, однако в нем не будет использована вся сумма в 4 миллиарда долларов, оставшаяся от финансирования, одобренного Конгрессом», — сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно о том, что ВСУ получат новые боевые машины Lynx от немецкой оружейной компании Rheinmetall. Данную технику ранее заказала Венгрия. Также ей интересуются в США и других европейских странах.

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Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о крупном пакете военной помощи Украине, который станет последним. Это произойдет в ходе визита министра обороны Ллойда Остина в Германию, где он встретится с представителями около 50 стран, поддерживающих Украину с начала спецоперации. «Чиновники не раскрыли точную сумму предстоящей помощи, но подчеркнули ее значительность. Они отметили, что пакет будет существенным, однако в нем не будет использована вся сумма в 4 миллиарда долларов, оставшаяся от финансирования, одобренного Конгрессом», — сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники. Ранее стало известно о том, что ВСУ получат новые боевые машины Lynx от немецкой оружейной компании Rheinmetall. Данную технику ранее заказала Венгрия. Также ей интересуются в США и других европейских странах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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