AP: администрация Байдена анонсировала финальный пакет помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о крупном пакете военной помощи Украине, который станет последним. Это произойдет в ходе визита министра обороны Ллойда Остина в Германию, где он встретится с представителями около 50 стран, поддерживающих Украину с начала спецоперации.
«Чиновники не раскрыли точную сумму предстоящей помощи, но подчеркнули ее значительность. Они отметили, что пакет будет существенным, однако в нем не будет использована вся сумма в 4 миллиарда долларов, оставшаяся от финансирования, одобренного Конгрессом», — сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.
Ранее стало известно о том, что ВСУ получат новые боевые машины Lynx от немецкой оружейной компании Rheinmetall. Данную технику ранее заказала Венгрия. Также ей интересуются в США и других европейских странах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.