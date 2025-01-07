Пентагон: США ждут, что после ухода Байдена помощь Киеву продолжится

США ожидают, что после ухода с поста президента Джо Байдена помощь Украине продолжится, поскольку сохранится контактная группа по поддержке Киева. Об этом заявили в Пентагоне.
«США ожидают, что после ухода Байдена контактная группа по поддержке Украины продолжит функционировать для обеспечение потребностей Киева», — заявили в американском военном ведомстве, слова приводит РИА Новости. Там также сообщили, что 9 января группа утвердит потребности ВСУ в воздухе, на земле и море до конца 2027 года.
В конце 2024 года Соединенные Штаты перечислили Киеву 15 миллиардов долларов, используя средства, полученные от замороженных российских активов. Позднее Байден объявил о намерении предоставить Украине дополнительные 2,5 миллиарда долларов и боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Это решение было принято за несколько недель до завершения его президентского срока.
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