07 января 2025

В России объявили о еще четырех индексациях пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2026 и 2027 году в России вырастут размеры пенсий
В 2026 и 2027 году в России вырастут размеры пенсий Фото:

В России ожидаются новые индексации пенсий в ближайшие два года. По информации РИА Новости, на 2026 и 2027 годы запланированы четыре индексации.

«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.

Ранее стало известно о том, что страховые пенсии в 2025 году проиндексируют на 7,3%. В результате пенсионеры в России в среднем, будут получать по 24 тысячи рублей в месяц. Размер социальных пенсий увеличат на 14,75%.

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В России ожидаются новые индексации пенсий в ближайшие два года. По информации РИА Новости, на 2026 и 2027 годы запланированы четыре индексации. «В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Никита Чаплин. Ранее стало известно о том, что страховые пенсии в 2025 году проиндексируют на 7,3%. В результате пенсионеры в России в среднем, будут получать по 24 тысячи рублей в месяц. Размер социальных пенсий увеличат на 14,75%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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