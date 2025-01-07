В России объявили о еще четырех индексациях пенсий

В России ожидаются новые индексации пенсий в ближайшие два года. По информации РИА Новости, на 2026 и 2027 годы запланированы четыре индексации.
«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.
Ранее стало известно о том, что страховые пенсии в 2025 году проиндексируют на 7,3%. В результате пенсионеры в России в среднем, будут получать по 24 тысячи рублей в месяц. Размер социальных пенсий увеличат на 14,75%.
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