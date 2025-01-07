ВСУ потеряли 13 тысяч бойцов и 46 танков в первую неделю 2025 года

Украинская армия потеряла с 1 по 7 января 2025 года почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в зоне спецоперации достигли 9,7 тысячи человек, а в результате боевых действий в Курской области погибло еще около 2975 военных.
«Так, согласно сводкам российского военного ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января потери ВСУ составили до 9,7 тысячи человек. Кроме того, порядка 2975 военнослужащих украинские войска потеряли в результате боевых действий в Курской области», — передает РИА Новости.
За прошедшую неделю в зоне спецоперации войска России уничтожили 17 танков, среди которых пять танков Leopard, произведенных в Германии. Также сообщается, что в приграничных районах Курска было уничтожено 29 танков.
Кроме того, российская противовоздушная оборона 2 января сбила украинский истребитель Су-27. 5 января воздушными силами ВКС России был сбит самолет МиГ-29.
Ранее URA.RU писало о запланированной встрече контактной группы по поддержке Украины 9 января. В ходе мероприятия будут утверждены дорожные карты, определяющие потребности ВСУ до 2027 года. Пентагон рассчитывает, что при новом президенте — Дональде Трампе поддержка Киева продолжится. О прощальном подарке Украине от уходящего главы США Джо Байдена — в материале URA.RU.
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