07 января 2025

ВСУ потеряли 13 тысяч бойцов и 46 танков в первую неделю 2025 года

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В зоне СВО уничтожили пять танков Leopard
В зоне СВО уничтожили пять танков Leopard Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия потеряла с 1 по 7 января 2025 года почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в зоне спецоперации достигли 9,7 тысячи человек, а в результате боевых действий в Курской области погибло еще около 2975 военных.

«Так, согласно сводкам российского военного ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января потери ВСУ составили до 9,7 тысячи человек. Кроме того, порядка 2975 военнослужащих украинские войска потеряли в результате боевых действий в Курской области», — передает РИА Новости.

За прошедшую неделю в зоне спецоперации войска России уничтожили 17 танков, среди которых пять танков Leopard, произведенных в Германии. Также сообщается, что в приграничных районах Курска было уничтожено 29 танков.

Кроме того, российская противовоздушная оборона 2 января сбила украинский истребитель Су-27. 5 января воздушными силами ВКС России был сбит самолет МиГ-29.

Ранее URA.RU писало о запланированной встрече контактной группы по поддержке Украины 9 января. В ходе мероприятия будут утверждены дорожные карты, определяющие потребности ВСУ до 2027 года. Пентагон рассчитывает, что при новом президенте — Дональде Трампе поддержка Киева продолжится. О прощальном подарке Украине от уходящего главы США Джо Байдена — в материале URA.RU.

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Украинская армия потеряла с 1 по 7 января 2025 года почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в зоне спецоперации достигли 9,7 тысячи человек, а в результате боевых действий в Курской области погибло еще около 2975 военных. «Так, согласно сводкам российского военного ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января потери ВСУ составили до 9,7 тысячи человек. Кроме того, порядка 2975 военнослужащих украинские войска потеряли в результате боевых действий в Курской области», — передает РИА Новости. За прошедшую неделю в зоне спецоперации войска России уничтожили 17 танков, среди которых пять танков Leopard, произведенных в Германии. Также сообщается, что в приграничных районах Курска было уничтожено 29 танков. Кроме того, российская противовоздушная оборона 2 января сбила украинский истребитель Су-27. 5 января воздушными силами ВКС России был сбит самолет МиГ-29. Ранее URA.RU писало о запланированной встрече контактной группы по поддержке Украины 9 января. В ходе мероприятия будут утверждены дорожные карты, определяющие потребности ВСУ до 2027 года. Пентагон рассчитывает, что при новом президенте — Дональде Трампе поддержка Киева продолжится. О прощальном подарке Украине от уходящего главы США Джо Байдена — в материале URA.RU.
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