Союзники Киева утвердят потребности ВСУ в воздухе, на море и земле до 2027 года

На запланированной встрече контактной группы по поддержке Украины 9 января будут утверждены дорожные карты, определяющие потребности ВСУ до 2027 года. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Лидеры этих коалиций должны будут утвердить дорожные карты. В них будут сформулированы потребности и цели Украины в области ВС, бронетехники, артиллерии, разминирования, БПЛА... до 2027 года», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В Вашингтоне рассчитывают, что эти дорожные карты помогут спланировать поддержку Киева со стороны его доноров. Также в Пентагоне подчеркнули, что предстоящая встреча контактной группы станет последней для нынешнего министра обороны США Ллойда Остина, выразив надежду на продолжение поддержки Украины после смены американской администрации.
К концу 2024 года США перевели на счета Киева 15 миллиардов долларов, взятых из замороженных активов России. Президент Джо Байден заявил также о планах выделить Украине дополнительные 2,5 миллиарда долларов и боеприпасы для ракетных систем типа HIMARS. Это решение было оглашено незадолго до окончания его президентского срока.
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