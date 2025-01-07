07 января 2025

Союзники Киева утвердят потребности ВСУ в воздухе, на море и земле до 2027 года

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне рассчитывают, что поддержка Киева при новом президенте не прекратится
В Пентагоне рассчитывают, что поддержка Киева при новом президенте не прекратится Фото:

На запланированной встрече контактной группы по поддержке Украины 9 января будут утверждены дорожные карты, определяющие потребности ВСУ до 2027 года. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Лидеры этих коалиций должны будут утвердить дорожные карты. В них будут сформулированы потребности и цели Украины в области ВС, бронетехники, артиллерии, разминирования, БПЛА... до 2027 года», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Вашингтоне рассчитывают, что эти дорожные карты помогут спланировать поддержку Киева со стороны его доноров. Также в Пентагоне подчеркнули, что предстоящая встреча контактной группы станет последней для нынешнего министра обороны США Ллойда Остина, выразив надежду на продолжение поддержки Украины после смены американской администрации.

К концу 2024 года США перевели на счета Киева 15 миллиардов долларов, взятых из замороженных активов России. Президент Джо Байден заявил также о планах выделить Украине дополнительные 2,5 миллиарда долларов и боеприпасы для ракетных систем типа HIMARS. Это решение было оглашено незадолго до окончания его президентского срока.

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На запланированной встрече контактной группы по поддержке Украины 9 января будут утверждены дорожные карты, определяющие потребности ВСУ до 2027 года. Об этом сообщили в Пентагоне. «Лидеры этих коалиций должны будут утвердить дорожные карты. В них будут сформулированы потребности и цели Украины в области ВС, бронетехники, артиллерии, разминирования, БПЛА... до 2027 года», — говорится в заявлении на сайте ведомства. В Вашингтоне рассчитывают, что эти дорожные карты помогут спланировать поддержку Киева со стороны его доноров. Также в Пентагоне подчеркнули, что предстоящая встреча контактной группы станет последней для нынешнего министра обороны США Ллойда Остина, выразив надежду на продолжение поддержки Украины после смены американской администрации. К концу 2024 года США перевели на счета Киева 15 миллиардов долларов, взятых из замороженных активов России. Президент Джо Байден заявил также о планах выделить Украине дополнительные 2,5 миллиарда долларов и боеприпасы для ракетных систем типа HIMARS. Это решение было оглашено незадолго до окончания его президентского срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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