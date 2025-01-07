07 января 2025

NI: Россия быстро адаптируется к новым западным вызовам в зоне СВО

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Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, тяжелое вооружение, Т-72Б3, танк, вс рф
Модернизированные танки ВС РФ демонстрируют высокую адаптацию в боевых условиях Фото:

ВС РФ демонстрируют способность к быстрой адаптации на поле боя с помощью техники, известной как черепаховые танки. Эти машины разработаны для поглощения множественных ударов беспилотников, что позволяет основным силам продвигаться с меньшим риском. Об этом сообщают западные СМИ.

«Вопреки радужным прогнозам ряда СМИ и правительств, танки-черепахи являются доказательством того, что российские вооруженные силы быстро адаптируются к боевой обстановке, в которой оказались. По сути машины представляют собой стальные ящики на гусеницах с башней», — пишет издание National Interest.

Также американский журнал уточнил, что эти боевые единицы не являются полностью новыми системами. Они готовятся из советских Т-62, Т-72 и Т-80, которые обшиты стальной крышей и оболочкой.

Как сообщало URA.RU ранее, в американских СМИ назвали модернизированный российский бомбардировщик Ту-160М «хладнокровным убийцей». Эти бомбардировщики играют одну из ключевых ролей в ядерной триаде России, поскольку могут нести различные виды вооружений и запускать их с огромных расстояний.

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ВС РФ демонстрируют способность к быстрой адаптации на поле боя с помощью техники, известной как черепаховые танки. Эти машины разработаны для поглощения множественных ударов беспилотников, что позволяет основным силам продвигаться с меньшим риском. Об этом сообщают западные СМИ. «Вопреки радужным прогнозам ряда СМИ и правительств, танки-черепахи являются доказательством того, что российские вооруженные силы быстро адаптируются к боевой обстановке, в которой оказались. По сути машины представляют собой стальные ящики на гусеницах с башней», — пишет издание National Interest. Также американский журнал уточнил, что эти боевые единицы не являются полностью новыми системами. Они готовятся из советских Т-62, Т-72 и Т-80, которые обшиты стальной крышей и оболочкой. Как сообщало URA.RU ранее, в американских СМИ назвали модернизированный российский бомбардировщик Ту-160М «хладнокровным убийцей». Эти бомбардировщики играют одну из ключевых ролей в ядерной триаде России, поскольку могут нести различные виды вооружений и запускать их с огромных расстояний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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