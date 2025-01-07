NI: Россия быстро адаптируется к новым западным вызовам в зоне СВО

ВС РФ демонстрируют способность к быстрой адаптации на поле боя с помощью техники, известной как черепаховые танки. Эти машины разработаны для поглощения множественных ударов беспилотников, что позволяет основным силам продвигаться с меньшим риском. Об этом сообщают западные СМИ.
«Вопреки радужным прогнозам ряда СМИ и правительств, танки-черепахи являются доказательством того, что российские вооруженные силы быстро адаптируются к боевой обстановке, в которой оказались. По сути машины представляют собой стальные ящики на гусеницах с башней», — пишет издание
Также американский журнал уточнил, что эти боевые единицы не являются полностью новыми системами. Они готовятся из советских Т-62, Т-72 и Т-80, которые обшиты стальной крышей и оболочкой.
Как сообщало URA.RU ранее, в американских СМИ назвали модернизированный российский бомбардировщик Ту-160М «хладнокровным убийцей». Эти бомбардировщики играют одну из ключевых ролей в ядерной триаде России, поскольку могут нести различные виды вооружений и запускать их с огромных расстояний.
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