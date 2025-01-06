В США ужаснулись от российского «хладнокровного убийцы»

В американских СМИ назвали модернизированный российский бомбардировщик Ту-160М «хладнокровным убийцей». По их словам, США серьезно ошиблись, настроив против себя Россию.
«Российский бомбардировщик Ту-160М „Белый лебедь“ — хладнокровный убийца», — сообщает издание National Interest. Там подчеркнули, что Вашингтон серьезно ошибся, настроив против себя Россию, наследницу Советского Союза. Модернизация такого «могучего» бомбардировщика, по словам издания, доказывает ложность всех заявлений о том, что США может игнорировать Москву или пренебрежительно к ней относиться.
Эти бомбардировщики играют одну из ключевых ролей в ядерной триаде России, поскольку они могут нести различные виды вооружений и запускать их с огромных расстояний, отметили в издании. Обновленные радиолокационные системы и средства противостояния помехам позволяют экипажу прорывать вражескую ПВО.
«Белый лебедь» — основная машина дальней авиации России, предназначенная для поражения, в том числе ядерного, наиболее важных целей противника. Ее модернизацию начали в феврале 2024 года по решению президента РФ Владимира Путина. В конце года ВКС России получили первую партию модернизированных «Белых лебедей».
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