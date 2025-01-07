Жители Сургута в ночь с 7 на 8 января могли наблюдать необычное явление — газообразное облако, поднимающееся из города и заканчивающееся ровной линией. Сургутяне предположили, что это стена пара.
«Интересное явление. Это стена пара?» — написал один из горожан в telegram-канале «Сургут / ХМАО».
Также некоторые горожане предположили, что это просто засветы или световые столбы. Однако почему они оканчиваются ровной прямой линией — неизвестно.
В ХМАО фотографы запечатлели в ночь с 19 на 20 августа суперлуние. Спутник настолько был близок к Земле, что казался огромным и ярче, чем обычно.
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