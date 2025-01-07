07 января 2025
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05 января 2025

Жители Сургута удивились необычному явлению. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне сфотографировали «стену пара»
Сургутяне сфотографировали «стену пара» Фото:

Жители Сургута в ночь с 7 на 8 января могли наблюдать необычное явление — газообразное облако, поднимающееся из города и заканчивающееся ровной линией. Сургутяне предположили, что это стена пара.

«Интересное явление. Это стена пара?» — написал один из горожан в telegram-канале «Сургут / ХМАО».

Также некоторые горожане предположили, что это просто засветы или световые столбы. Однако почему они оканчиваются ровной прямой линией — неизвестно.

В ХМАО фотографы запечатлели в ночь с 19 на 20 августа суперлуние. Спутник настолько был близок к Земле, что казался огромным и ярче, чем обычно.

Сургутяне удивились необычному явлению
Сургутяне удивились необычному явлению
Фото:

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Жители Сургута в ночь с 7 на 8 января могли наблюдать необычное явление — газообразное облако, поднимающееся из города и заканчивающееся ровной линией. Сургутяне предположили, что это стена пара. «Интересное явление. Это стена пара?» — написал один из горожан в telegram-канале «Сургут / ХМАО». Также некоторые горожане предположили, что это просто засветы или световые столбы. Однако почему они оканчиваются ровной прямой линией — неизвестно. В ХМАО фотографы запечатлели в ночь с 19 на 20 августа суперлуние. Спутник настолько был близок к Земле, что казался огромным и ярче, чем обычно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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