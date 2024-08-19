В ХМАО фотографы запечатлели в ночь с 19 на 20 августа суперлуние. Спутник настолько был близок к Земле, что казался огромным и ярче, чем обычно.
«Фото на смартфон. В суперлуние Луна выглядит на 14% больше и примерно на 30% ярче», —подписала снимки фотограф из Сургута Марина Киприна. Природное зрелище также наблюдал и фотограф из Ханты-Мансийска Сергей Коршилов. В своих соцсетях он опубликовал снимки, на которых изображена огромная Луна над городским храмом.
Еще одно природное явление, которое периодически наблюдают югорчане, — северное сияние. Завораживающий пейзаж можно наблюдать в округе в разное время года.
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