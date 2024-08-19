19 августа 2024

В ХМАО фотографы запечатлели необычную Луну. Фото

Жителей ХМАО удивила огромная Луна
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО наблюдали в ночь с 19 на 20 августа суперлуние
Жители ХМАО наблюдали в ночь с 19 на 20 августа суперлуние Фото:

В ХМАО фотографы запечатлели в ночь с 19 на 20 августа суперлуние. Спутник настолько был близок к Земле, что казался огромным и ярче, чем обычно.

«Фото на смартфон. В суперлуние Луна выглядит на 14% больше и примерно на 30% ярче», —подписала снимки фотограф из Сургута Марина Киприна. Природное зрелище также наблюдал и фотограф из Ханты-Мансийска Сергей Коршилов. В своих соцсетях он опубликовал снимки, на которых изображена огромная Луна над городским храмом.

Еще одно природное явление, которое периодически наблюдают югорчане, — северное сияние. Завораживающий пейзаж можно наблюдать в округе в разное время года.

Суперлуние в Ханты-Мансийске
Суперлуние в Ханты-Мансийске
Фото:
Суперлуние в Сургуте, фото на телефон
Суперлуние в Сургуте, фото на телефон
Фото:

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В ХМАО фотографы запечатлели в ночь с 19 на 20 августа суперлуние. Спутник настолько был близок к Земле, что казался огромным и ярче, чем обычно. «Фото на смартфон. В суперлуние Луна выглядит на 14% больше и примерно на 30% ярче», —подписала снимки фотограф из Сургута Марина Киприна. Природное зрелище также наблюдал и фотограф из Ханты-Мансийска Сергей Коршилов. В своих соцсетях он опубликовал снимки, на которых изображена огромная Луна над городским храмом. Еще одно природное явление, которое периодически наблюдают югорчане, — северное сияние. Завораживающий пейзаж можно наблюдать в округе в разное время года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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