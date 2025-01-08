Трамп показал новые границы США

Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой
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Дональд Трамп считает Канаду своей территорией
Дональд Трамп считает Канаду своей территорией Фото:

Будущий президент США Дональд Трамп перед своей инаугурацией опубликовал в своей соцсети обновленную карту, на которой Канада закрашена в те же цвета, что и Америка. До этого он предлагал включить Оттаву в качестве 51 штата США. 

На карте видно, что Канада закрашена в одинаковые с американской территорией цвета. Соответствующая иллюстрация опубликована в соцсети Truth Social.

В последние дни Трамп заявлял, что хотел бы включить в состав своей страны не только Канаду, а также Гренландию и Панамский канал. В Панаме и Канаде раскритиковали Трампа за такие идеи.

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Будущий президент США Дональд Трамп перед своей инаугурацией опубликовал в своей соцсети обновленную карту, на которой Канада закрашена в те же цвета, что и Америка. До этого он предлагал включить Оттаву в качестве 51 штата США.  На карте видно, что Канада закрашена в одинаковые с американской территорией цвета. Соответствующая иллюстрация опубликована в соцсети Truth Social. В последние дни Трамп заявлял, что хотел бы включить в состав своей страны не только Канаду, а также Гренландию и Панамский канал. В Панаме и Канаде раскритиковали Трампа за такие идеи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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