Трамп показал новые границы США

Будущий президент США Дональд Трамп перед своей инаугурацией опубликовал в своей соцсети обновленную карту, на которой Канада закрашена в те же цвета, что и Америка. До этого он предлагал включить Оттаву в качестве 51 штата США.
На карте видно, что Канада закрашена в одинаковые с американской территорией цвета. Соответствующая иллюстрация опубликована в соцсети Truth Social.
В последние дни Трамп заявлял, что хотел бы включить в состав своей страны не только Канаду, а также Гренландию и Панамский канал. В Панаме и Канаде раскритиковали Трампа за такие идеи.
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