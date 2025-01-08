Лолита готовится выйти замуж за пожилого миллиардера

Лолита ищет богатого жениха по объявлению
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Лолита объявила в своих соцсетях о поиске богатого жениха
Лолита объявила в своих соцсетях о поиске богатого жениха Фото:

Советская и российская артистка эстрады Лолита Милявская решила найти себе богатого жениха по объявлению на сайте знакомств. В своих соцсетях она заявила, что ищет себе миллиардера наподобие медиамагната 94-летнего Руперта Мердока. 

«Скромная и гениальная женщина ищет себе мужа», — заявила Милявская на видео, снятом во время прогулки по пляжу. Ее слова приводит журнал «7 дней». Певица надеется, что в приложении для знакомств сможет встретить богатого мужчину и выйти за него замуж. Для Милявской это будет уже шестой брак. Помимо этого, она еще поделилась своей мечтой вновь выступить с большим сольным концертом в Москве после того, как несколько ее выступлений были отменены из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. 

Лолита Милявская решила отказаться от гастролей за пределами Москвы после попытки сорвать ее концерт в Ярославле в конце ноября 2024 года. В ближайшие месяцы певица планирует провести только концерты в столице.

Отмечается, что за каждое выступление певица получает по четыре миллиона рублей. Также она требует наличие охраны на мероприятиях и ограничивает возможности зрителей, чтобы в зале остались только верные поклонники, передает «Ридус».

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Советская и российская артистка эстрады Лолита Милявская решила найти себе богатого жениха по объявлению на сайте знакомств. В своих соцсетях она заявила, что ищет себе миллиардера наподобие медиамагната 94-летнего Руперта Мердока.  «Скромная и гениальная женщина ищет себе мужа», — заявила Милявская на видео, снятом во время прогулки по пляжу. Ее слова приводит журнал «7 дней». Певица надеется, что в приложении для знакомств сможет встретить богатого мужчину и выйти за него замуж. Для Милявской это будет уже шестой брак. Помимо этого, она еще поделилась своей мечтой вновь выступить с большим сольным концертом в Москве после того, как несколько ее выступлений были отменены из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.  Лолита Милявская решила отказаться от гастролей за пределами Москвы после попытки сорвать ее концерт в Ярославле в конце ноября 2024 года. В ближайшие месяцы певица планирует провести только концерты в столице. Отмечается, что за каждое выступление певица получает по четыре миллиона рублей. Также она требует наличие охраны на мероприятиях и ограничивает возможности зрителей, чтобы в зале остались только верные поклонники, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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