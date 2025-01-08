Лолита готовится выйти замуж за пожилого миллиардера

Советская и российская артистка эстрады Лолита Милявская решила найти себе богатого жениха по объявлению на сайте знакомств. В своих соцсетях она заявила, что ищет себе миллиардера наподобие медиамагната 94-летнего Руперта Мердока.
«Скромная и гениальная женщина ищет себе мужа», — заявила Милявская на видео, снятом во время прогулки по пляжу. Ее слова приводит журнал «7 дней». Певица надеется, что в приложении для знакомств сможет встретить богатого мужчину и выйти за него замуж. Для Милявской это будет уже шестой брак. Помимо этого, она еще поделилась своей мечтой вновь выступить с большим сольным концертом в Москве после того, как несколько ее выступлений были отменены из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
Лолита Милявская решила отказаться от гастролей за пределами Москвы после попытки сорвать ее концерт в Ярославле в конце ноября 2024 года. В ближайшие месяцы певица планирует провести только концерты в столице.
Отмечается, что за каждое выступление певица получает по четыре миллиона рублей. Также она требует наличие охраны на мероприятиях и ограничивает возможности зрителей, чтобы в зале остались только верные поклонники, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.