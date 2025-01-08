Восемь из 90 победителей лотереи «Новогодний миллиард» оформили выигрыши

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Восемь из 90 победителей лотереи «Новогодний миллиард» оформили выигрыши
Восемь из 90 победителей лотереи «Новогодний миллиард» оформили выигрыши Фото:

Восемь победителей розыгрыша «Новогодний миллиард» уже оформили свои выигрыши. Всего в лотерее победителями стали 90 человек. Об этом рассказали в «Столото». 

«Восемь из 90 лотерейных миллионеров оформили выигрыш. <...> Согласно статистике „Столото“, в среднем в первую неделю января крупные выигрыши оформляет 14% победителей, во вторую неделю — 12%, в третью — 17%, в четвертую — 9%», — пояснили в компании журналистам РИА Новости, отметив, что в основном до конца января все победители оформляют свои выигрыши.

В «Столото» также рассказали, что билет, который выиграл 1 миллиард рублей, был приобретен 30 ноября 2024 года через сайт «Столото» с номером телефона, зарегистрированным в Сахалинской области. Сообщается, что информация о выигрыше уже отправлена победителю.

В ходе «Новогоднего миллиарда» 2025 года выигрышными оказались 11 920 044 билетов. Общая сумма выигрышей достигла нового рекорда среди российских государственных лотерей — 3 652 173 987 рублей. 

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Восемь победителей розыгрыша «Новогодний миллиард» уже оформили свои выигрыши. Всего в лотерее победителями стали 90 человек. Об этом рассказали в «Столото».  «Восемь из 90 лотерейных миллионеров оформили выигрыш. <...> Согласно статистике „Столото“, в среднем в первую неделю января крупные выигрыши оформляет 14% победителей, во вторую неделю — 12%, в третью — 17%, в четвертую — 9%», — пояснили в компании журналистам РИА Новости, отметив, что в основном до конца января все победители оформляют свои выигрыши. В «Столото» также рассказали, что билет, который выиграл 1 миллиард рублей, был приобретен 30 ноября 2024 года через сайт «Столото» с номером телефона, зарегистрированным в Сахалинской области. Сообщается, что информация о выигрыше уже отправлена победителю. В ходе «Новогоднего миллиарда» 2025 года выигрышными оказались 11 920 044 билетов. Общая сумма выигрышей достигла нового рекорда среди российских государственных лотерей — 3 652 173 987 рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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