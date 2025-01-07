В школах Кургана подорожают завтраки

В школах города Кургана подорожают платные завтраки. Стоимость завтрака подскочит на 15 рублей. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«В школьных чатах сообщили о подорожании платных школьных завтраков. Стоимость одного приема пищи составит 112 рублей. Это на 15,5% выше. Раньше стоимость составляла 97 рублей», — поделился читатель.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана с уточнением информации о подорожании завтраков. Ответ ожидается.
Ранее в департаменте образования Курганской области сообщили о возобновлении горячего питания в школе села Введенское после того, как родители учеников выразили свои нарекания в обращении президенту России Владимиру Путину. Родители жаловались на то, что детям предоставлялись сухие пайки вместо полноценного питания из-за отсутствия школьного повара. На текущий момент проблема решена, повар нанят, и столовая функционирует в обычном режиме.
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