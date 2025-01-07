07 января 2025
06 января 2025

В школах Кургана подорожают завтраки

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганских школах завтрак подорожает на 15,5%
В курганских школах завтрак подорожает на 15,5% Фото:

В школах города Кургана подорожают платные завтраки. Стоимость завтрака подскочит на 15 рублей. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В школьных чатах сообщили о подорожании платных школьных завтраков. Стоимость одного приема пищи составит 112 рублей. Это на 15,5% выше. Раньше стоимость составляла 97 рублей», — поделился читатель.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана с уточнением информации о подорожании завтраков. Ответ ожидается.

Ранее в департаменте образования Курганской области сообщили о возобновлении горячего питания в школе села Введенское после того, как родители учеников выразили свои нарекания в обращении президенту России Владимиру Путину. Родители жаловались на то, что детям предоставлялись сухие пайки вместо полноценного питания из-за отсутствия школьного повара. На текущий момент проблема решена, повар нанят, и столовая функционирует в обычном режиме.

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В школах города Кургана подорожают платные завтраки. Стоимость завтрака подскочит на 15 рублей. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В школьных чатах сообщили о подорожании платных школьных завтраков. Стоимость одного приема пищи составит 112 рублей. Это на 15,5% выше. Раньше стоимость составляла 97 рублей», — поделился читатель. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана с уточнением информации о подорожании завтраков. Ответ ожидается. Ранее в департаменте образования Курганской области сообщили о возобновлении горячего питания в школе села Введенское после того, как родители учеников выразили свои нарекания в обращении президенту России Владимиру Путину. Родители жаловались на то, что детям предоставлялись сухие пайки вместо полноценного питания из-за отсутствия школьного повара. На текущий момент проблема решена, повар нанят, и столовая функционирует в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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