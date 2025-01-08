Какую недвижимость лучше всего покупать в 2025 году

В 2025 году россиянам стоит обратить внимание на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поскольку этот сегмент обещает стать «бомбой» на рынке недвижимости. Об этом сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
«Но есть и хорошая новость. Все перекладываемся в ИЖС. Я думаю, что ИЖС в 2025 году будет „бомбой“, в хорошем смысле.», — сказала Радченко в разговоре с 360.Ru. Она также отметила, что сейчас актуально приобретение жилья со скидками, предлагаемыми застройщиками на поздних этапах строительства, которые могут достигать 20–30%.
По словам эксперта, 2024 год стал ключевым для рынка недвижимости, особенно с завершением программы льготной ипотеки. В этот период уже было продано около 70–80% строящегося жилья. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизмы для включения льготных ипотечных программ на вторичное жилье.
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