Какую недвижимость лучше всего покупать в 2025 году

Специалист по недвижимости Радченко посоветовала вкладываться в 2025 году в ИЖС
© Служба новостей «URA.RU»
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Ипотечный эксперт посоветовала вкладываться в индивидуальное жилье
Ипотечный эксперт посоветовала вкладываться в индивидуальное жилье Фото:

В 2025 году россиянам стоит обратить внимание на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поскольку этот сегмент обещает стать «бомбой» на рынке недвижимости. Об этом сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. 

«Но есть и хорошая новость. Все перекладываемся в ИЖС. Я думаю, что ИЖС в 2025 году будет „бомбой“, в хорошем смысле.», — сказала Радченко в разговоре с 360.Ru. Она также отметила, что сейчас актуально приобретение жилья со скидками, предлагаемыми застройщиками на поздних этапах строительства, которые могут достигать 20–30%.

По словам эксперта, 2024 год стал ключевым для рынка недвижимости, особенно с завершением программы льготной ипотеки. В этот период уже было продано около 70–80% строящегося жилья. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизмы для включения льготных ипотечных программ на вторичное жилье.

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В 2025 году россиянам стоит обратить внимание на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поскольку этот сегмент обещает стать «бомбой» на рынке недвижимости. Об этом сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.  «Но есть и хорошая новость. Все перекладываемся в ИЖС. Я думаю, что ИЖС в 2025 году будет „бомбой“, в хорошем смысле.», — сказала Радченко в разговоре с 360.Ru. Она также отметила, что сейчас актуально приобретение жилья со скидками, предлагаемыми застройщиками на поздних этапах строительства, которые могут достигать 20–30%. По словам эксперта, 2024 год стал ключевым для рынка недвижимости, особенно с завершением программы льготной ипотеки. В этот период уже было продано около 70–80% строящегося жилья. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизмы для включения льготных ипотечных программ на вторичное жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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