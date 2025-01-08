Какие меры поддержки предложит государство многодетным семьям в 2025 году

В России в 2025 году продолжится акцент на социальные меры поддержки, включая многодетные семьи. Причем дело не ограничится только выплатами. URA.RU рассказывает об основных мерах поддержки в этой сфере. В частности, в российских гостиницах появятся номера для многодетных.
Год семьи изменил отношение властей
Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко подчеркнула, что 2024 год стал ключевым, изменившим демографическую политику государства. С самого начала прошедшего года государство уже обозначило приоритет, объявив Год семьи. Уже тогда власти начали популяризировать институт семьи в целом и создавать комфортные условия для деторождения, отметила сенатор.
Что 2024 год принес семьям
Маткапитал и другие выплаты
Святенко напомнила, что с рождения ребенка семьи получают различные виды государственной поддержки, включая пособие по беременности и родам, единовременную выплату при рождении ребенка, материнский капитал, а также пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет. Кроме того, семьи с низким доходом и многодетные семьи также получают дополнительные виды поддержки.
"Важным шагом стало то, что в 2024 году разработана стратегия по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в РФ до 2036 года. Подчеркну, что в основе всех госпрограмм и нацпроектов будет лежать принцип семьецентричности", — подчеркнула Инна Святенко в разговоре с "Парламентской газетой".
В удобном формате
На портале Госуслуги в настоящий момент функционирует специальный сервис для многодетных семей, где все необходимые услуги представлены в удобной форме «одного окна». Теперь все предназначенные выплаты можно получить проще, чем раньше.
Семья — в приоритете
По словам Инны Святенко, сейчас сенаторы ставят вопрос семейной поддержки в центр внимания. При принятии тех или иных решений в первую очередь учитываются именно интересы семей.
Туризм с акцентом
В качестве примера семейного приоритета сенатор привела недавние инициативы, предложенные в рамках нацпроекта «Туризм». Она подчеркнула, что при строительстве новых гостиниц застройщикам может быть предписано предусматривать номера для больших семей. Аналогичные требования предлагается ввести и при разработке инфраструктуры придорожных отелей с учетом потребности семей, путешествующих с детьми.
Путин ответил на запросы общества по жилью
Как рассказала сенатор, президент России Владимир Путин в конце 2024 года поручил разработать механизмы для включения льготных ипотечных программ на вторичное жилье. Кроме того, для более эффективного применения материнского капитала, по предложению сенаторов, было установлено ограничение на продажу непригодного для проживания жилья.
Семейная поддержка — это общая забота
По мнению Святенко, налаживание экосистемы для комфортной жизни российских семей должно быть в интересах не только государства, но и общества в целом. Она добавила, что на сегодня уже 70% компаний среднего и малого бизнеса и 85% крупного бизнеса реализуют свои корпоративные программы по поддержке работников с детьми.
В целом она отметила, что необходимо определиться с приоритетными запросами горожан. Если людям необходима доступная медицина — надо строить и оснащать поликлиники, семейные центры здоровья и другие соответствующие объекты. Также следует обновлять инфраструктуру в различных сферах, включая спорт, туризм и другие приоритеты.
Необходимо урегулировать вопрос с питанием
В 2025 году Совет Федерации России продолжит активную работу по законодательному регулированию вопросов здорового питания детей до трех лет. Будут разработаны новые инициативы, включая пропаганду грудного вскармливания и поддержку отечественного производства малоаллергенных продуктов питания, подытожила сенатор Святенко.
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