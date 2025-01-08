ВС РФ массово пленили солдат ВСУ возле освобожденного Курахово

Минобороны: ВС РФ захватили в плен 18 солдат ВСУ возле Курахово
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Недалеко от Курахово в плен захвачены солдаты ВСУ
Недалеко от Курахово в плен захвачены солдаты ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли в плен 18 украинских бойцов чуть западнее освобожденного Курахово. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«В плен взяты 18 военнослужащих ВСУ западнее населенного пункта Курахово в ДНР», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В настоящий момент Курахово находится под российским контролем.

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Российские военные взяли в плен 18 украинских бойцов чуть западнее освобожденного Курахово. Об этом сообщает Минобороны РФ.  «В плен взяты 18 военнослужащих ВСУ западнее населенного пункта Курахово в ДНР», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В настоящий момент Курахово находится под российским контролем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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