ВС РФ массово пленили солдат ВСУ возле освобожденного Курахово

Недалеко от Курахово в плен захвачены солдаты ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные взяли в плен 18 украинских бойцов чуть западнее освобожденного Курахово. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В плен взяты 18 военнослужащих ВСУ западнее населенного пункта Курахово в ДНР», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В настоящий момент Курахово находится под российским контролем.
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