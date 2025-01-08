«АвтоВАЗ» прекратил выпуск самой дешевой версии Lada Niva Travel

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АвтоВАЗ прекратил продажи базовой комплектации Lada Niva - Classic24
АвтоВАЗ прекратил продажи базовой комплектации Lada Niva - Classic24 Фото:

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» прекратил выпуск базовой версии внедорожника Lada Niva Travel. Об этом информирует ресурс «Лада. Онлайн».

«С начала 2025 года сняли с производства [Lada Niva Travel]... Эта версия исполнения в официальном прайс-листе получила пометку „не производится“, — говорится в сообщении. Его передает „Газета.ру“. Причем с продажи снята именно комплектация Classic'24, которая считается самой бюджетной. Ее цена составляла 1,33 миллиона рублей. 

В настоящий момент самой базовой комплектацией считается Comfort'24. Ее официальная стоимость составляет 1,44 млн рублей.

Автоэксперт в разговоре с URA.RU отмечал повышение цен на автомобили в России в 2024 году. По его предположениям, рост составил примерно 15%.

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» прекратил выпуск базовой версии внедорожника Lada Niva Travel. Об этом информирует ресурс «Лада. Онлайн». «С начала 2025 года сняли с производства [Lada Niva Travel]... Эта версия исполнения в официальном прайс-листе получила пометку „не производится“, — говорится в сообщении. Его передает „Газета.ру“. Причем с продажи снята именно комплектация Classic'24, которая считается самой бюджетной. Ее цена составляла 1,33 миллиона рублей.  В настоящий момент самой базовой комплектацией считается Comfort'24. Ее официальная стоимость составляет 1,44 млн рублей. Автоэксперт в разговоре с URA.RU отмечал повышение цен на автомобили в России в 2024 году. По его предположениям, рост составил примерно 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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