«АвтоВАЗ» прекратил выпуск самой дешевой версии Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» прекратил выпуск базовой версии внедорожника Lada Niva Travel. Об этом информирует ресурс «Лада. Онлайн».
«С начала 2025 года сняли с производства [Lada Niva Travel]... Эта версия исполнения в официальном прайс-листе получила пометку „не производится“, — говорится в сообщении. Его передает „Газета.ру“. Причем с продажи снята именно комплектация Classic'24, которая считается самой бюджетной. Ее цена составляла 1,33 миллиона рублей.
В настоящий момент самой базовой комплектацией считается Comfort'24. Ее официальная стоимость составляет 1,44 млн рублей.
Автоэксперт в разговоре с URA.RU отмечал повышение цен на автомобили в России в 2024 году. По его предположениям, рост составил примерно 15%.
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