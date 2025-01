Genshin Impact и легендарный Super Mario: в Кургане пройдет уникальный концерт с музыкой из видеоигр

Симфонический оркестр сыграет в филармонии музыку из видеоигр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской областной филармонии пройдет концерт Зауральского симфонического оркестра Video Games Best Soundtracks, где сыграют музыку из современных популярных видеоигр, а также из девяностых и нулевых годов. Об этом сообщается на сайте филармонии. «Video Games Best Soundtracks (лучшие саундтреки к компьютерным играм) объединяет в себе музыку ко многим популярным играм 90-х годов, миллениума и современности. Это позволяет охватить большую аудиторию слушателей и игроманов всех возрастов, а таких, поверьте, очень много», — указано в описании концерта на сайте. Для детей и подростков данный концерт предоставляет отличную возможность осознать, что мир значительно обширнее, чем экраны их телевизоров, игровых консолей или компьютеров. Они увидят, что игры могут быть не только интерактивными, но и могут оживать в музыкальных композициях, исполняемых оркестром. Взрослые же получат шанс окунуться в мир ностальгии, вспомнить детские годы, когда они сами увлеченно играли в видеоигры и запоминали мелодии, которые теперь звучат в оркестровой обработке. Некоторые, возможно, так и не перестали играть, и для них концерт станет прекрасной возможностью насладиться знакомыми саундтреками в новом исполнении. Среди афишированных игр: Overwatch, Last of Us, Horizon Zero Dawn, Genshin Impact, Deus Ex, Legend of Zelda, Mortal Combat, Super Mario, Metal Gear and More и другие. Мероприятие состоится в Большом зале филармонии. Продолжительность концерта составит полтора часа. Концерт запланирован на 18:00 23 января. Курганская областная филармония активно расширяет свою культурную программу, предлагая жителям и гостям города разнообразные мероприятия на любой вкус, от стендап-комедии до симфонической музыки. Ранее уже анонсированы выступления известных исполнителей и коллективов, включая концерты группы «Мельница», Вячеслава Бутусова и других. Концерт Зауральского симфонического оркестра «Video Games Best Soundtracks» станет одним из ярких событий в культурной жизни региона, демонстрируя уникальное сочетание классической музыки и современных видеоигр.

