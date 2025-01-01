01 января 2025

Какие звезды приедут в Курган в ближайшее время

В Кургане выступят кошки Куклачева, Бутусов и Анна Асти
© Служба новостей «URA.RU»
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Курган посетят артисты, стендап-комики, музыкальные группы
Курган посетят артисты, стендап-комики, музыкальные группы Фото:

Курган с концертами посетят популярные исполнители, группы, стендап-комики и творческие коллективы. Telegram-канал «Курганистан» сделал подборку выступлений, которые ожидаются в январе — апреле 2025 года на любой запрос: рок, шансон, симфонический оркестр, эстрадная и поп-музыка.

Рассказываем о концертах и выступлениях, которые пройдут в Кургане в ближайшее время:

4.01 — Волшебные кошки Куклачева — Филармония

8.01 — StandUp концерт Борис Зелигер «Многогранность» — Клуб-бар Opium

14.01 — Группа «Мельница» — Филармония

26.01 — Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius) — Филармония

31.01 — Ирина Круг — Филармония

1.02 — Rockперезагрузка — Филармония

8.02 — Merab Amzoevi — Филармония

14.02 — ЦУ Е ФА — ДКМ

17.02 — Мэйби Бэйби — Клуб-бар Opium

3.03 — Анна Асти — Ледовый дворец имени Н.В . Парышева

10.03 — Стендап Сауле Юсуповой — ДКМ

11.03 — Бутырка — ДКМ

16.03 — Симфоническое «Кино» — Филармония

6.04 — Диана Анкудинова — Филармония

17.04 — Игорь Николаев — Филармония

Ранее URA.RU писало, что в феврале курганцы посетят концерт популярной у бойцов СВО певицы Мэйби Бэйби, а в марте в Ледовом дворце выступит певица Anna Asti. Цены на указанные концерты на сайтах по реализации билетов были до 5500 рублей.

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Курган с концертами посетят популярные исполнители, группы, стендап-комики и творческие коллективы. Telegram-канал «Курганистан» сделал подборку выступлений, которые ожидаются в январе — апреле 2025 года на любой запрос: рок, шансон, симфонический оркестр, эстрадная и поп-музыка. Рассказываем о концертах и выступлениях, которые пройдут в Кургане в ближайшее время: 4.01 — Волшебные кошки Куклачева — Филармония 8.01 — StandUp концерт Борис Зелигер «Многогранность» — Клуб-бар Opium 14.01 — Группа «Мельница» — Филармония 26.01 — Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius) — Филармония 31.01 — Ирина Круг — Филармония 1.02 — Rockперезагрузка — Филармония 8.02 — Merab Amzoevi — Филармония 14.02 — ЦУ Е ФА — ДКМ 17.02 — Мэйби Бэйби — Клуб-бар Opium 3.03 — Анна Асти — Ледовый дворец имени Н.В . Парышева 10.03 — Стендап Сауле Юсуповой — ДКМ 11.03 — Бутырка — ДКМ 16.03 — Симфоническое «Кино» — Филармония 6.04 — Диана Анкудинова — Филармония 17.04 — Игорь Николаев — Филармония Ранее URA.RU писало, что в феврале курганцы посетят концерт популярной у бойцов СВО певицы Мэйби Бэйби, а в марте в Ледовом дворце выступит певица Anna Asti. Цены на указанные концерты на сайтах по реализации билетов были до 5500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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