Какие звезды приедут в Курган в ближайшее время

Курган с концертами посетят популярные исполнители, группы, стендап-комики и творческие коллективы. Telegram-канал «Курганистан» сделал подборку выступлений, которые ожидаются в январе — апреле 2025 года на любой запрос: рок, шансон, симфонический оркестр, эстрадная и поп-музыка.
Рассказываем о концертах и выступлениях, которые пройдут в Кургане в ближайшее время:
4.01 — Волшебные кошки Куклачева — Филармония
8.01 — StandUp концерт Борис Зелигер «Многогранность» — Клуб-бар Opium
14.01 — Группа «Мельница» — Филармония
26.01 — Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius) — Филармония
31.01 — Ирина Круг — Филармония
1.02 — Rockперезагрузка — Филармония
8.02 — Merab Amzoevi — Филармония
14.02 — ЦУ Е ФА — ДКМ
17.02 — Мэйби Бэйби — Клуб-бар Opium
3.03 — Анна Асти — Ледовый дворец имени Н.В . Парышева
10.03 — Стендап Сауле Юсуповой — ДКМ
11.03 — Бутырка — ДКМ
16.03 — Симфоническое «Кино» — Филармония
6.04 — Диана Анкудинова — Филармония
17.04 — Игорь Николаев — Филармония
Ранее URA.RU писало, что в феврале курганцы посетят концерт популярной у бойцов СВО певицы Мэйби Бэйби, а в марте в Ледовом дворце выступит певица Anna Asti. Цены на указанные концерты на сайтах по реализации билетов были до 5500 рублей.
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