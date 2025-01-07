Что известно о массовом заболевании пермяков после еды в «Хлебнице»

Десятки пермяков заболели сальмонеллезом после того, как купили готовую еду в сети пекарен «Хлебница». На свое самочувствие люди начали жаловаться еще до Нового года. URA.RU собрало воедино все, что известно о массовом заболевании к текущему часу.
Когда люди покупали еду
Жалобы на самочувствие у пермяков начались еще 29 декабря. Все они сообщили врачам, что перед этим покупали еду в сети пекарен «Хлебница». В больницы Перми были госпитализированы десятки людей. На данный момент там может находиться более 60 человек.
Что ели заболевшие
Пострадавшие пермяки рассказали СМИ, что ели салаты «Мимоза» и «Оливье». Другие сообщили, что покупали в «Хлебнице» пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, которые оказались в руках журналистов, возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.
Ответственность
Как только стало известно о массовом заболевании людей, по решению суда были закрыты три пекарни сети «Хлебница» и один цех по заготовке. Специалисты Роспотребнадзора инициировали расследование. К ним подключились следователи регионального управления СКР, которые возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Пермского края также инициировала контроль за ходом расследования.
Позиция руководства «Хлебницы»
Исполнительный директор сети пекарен Ксения Троицкая рассказала СМИ, что возбудитель сальмонеллеза найден не в самих продуктах пекарни, а в сырье, которое «Хлебница» закупала у крупных производителей. Она также отметила, что случившееся — беда для руководства пекарен, они молятся за здоровье пострадавших и желают всем здоровья.
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