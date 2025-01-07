Назван город ЯНАО с самой дорогой коммуналкой

Салехард остается самым дорогим городом по стоимости коммунальных услуг в ЯНАО. Здесь почти в два раза выше, чем в Новом Уренгое, плата за жилье. Также в столице округа самое дорогое отопление, холодное и горячее водоснабжение, сообщает Тюменьстат. Аналитики также назвали город округа с самой недорогой коммуналкой.
Как следует из аналитики Тюменьстата, в ЯНАО самым дорогим городом по оплате коммунальных услуг остается Салехард. Так, в декабре 2024 года плата за квадрат жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов в столице Ямала составляла 97,85 рубля. В Надыме она обходится северянам в 45,41 рубля, в Ноябрьске — 55,74 рубля. Самая низкая оплата в Новом Уренгое — 44,81 рубля.
По данным источника, отопление Салехарде обходится потребителям в 1909,76 рубля за гигакалорий. Тогда как в Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое — от 1843 до 1862,21 рубля. Услуги холодного водоснабжения и водоотведения с человека в месяц в Салехарде значительно дороже, чем в среднем по Ямалу, — 902,18 рубля. Для сравнения: в Надыме жители платят 757 рублей, в Новом Уренгое — 508,34 рубля, в Ноябрьске — 535,13 рубля.
Горячее водоснабжение в месяц с человека (посчитано без водоотведения) в Салехарде обходится в 560,34рубля, в Надыме — 546,18 рубля, в Ноябрьске –504,34 рубля. Самый дешевый город — Новый Уренгой. Здесь оплата составляла в декабре 2024 года 482,35 рубля. А услуги по снабжению электроэнергией в городах Ямала по одной цене — в 335,95 рубля.
Ранее URA.RU сообщало, что городом ЯНАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Надым. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция, овощи и фрукты, однако самое дорогое детское питание.
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