07 января 2025

Прокуратура требует уволить экс-директора PERMM в связи с утратой доверия

© Служба новостей «URA.RU»
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Наиля Аллахвердиева уволилась из музея в начале декабря 2024 года
Наиля Аллахвердиева уволилась из музея в начале декабря 2024 года Фото:

Прокуратура Пермского края вышла в суд с требованием уволить бывшего директора музея PERMM Наилю Аллахвердиеву по причине утраты доверия. В ее действиях найден конфликт интересов.

Согласно картотеке суда, иск от прокуратуры поступил 28 декабря. Рассматривать дело будет судья Ирина Рожкова. «Из-за конфликта интересов ведомство требует в причине увольнения Аллахвердиевой указать формулировку „в связи с утратой доверия“, — сообщает Properm со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос информации в краевую прокуратуру.

Ранее прокуратура уличила музей современного искусства в незаконных сделках и подала иск в суд с требованием взыскать более 300 тысяч рублей. Тогда директор музея заявляла, что не понимает, о чем идет речь. Аллахвердиева покинула пост директора PERMM 6 декабря 2024 года. Ее обязанности стал исполнять заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.

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Прокуратура Пермского края вышла в суд с требованием уволить бывшего директора музея PERMM Наилю Аллахвердиеву по причине утраты доверия. В ее действиях найден конфликт интересов. Согласно картотеке суда, иск от прокуратуры поступил 28 декабря. Рассматривать дело будет судья Ирина Рожкова. «Из-за конфликта интересов ведомство требует в причине увольнения Аллахвердиевой указать формулировку „в связи с утратой доверия“, — сообщает Properm со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос информации в краевую прокуратуру. Ранее прокуратура уличила музей современного искусства в незаконных сделках и подала иск в суд с требованием взыскать более 300 тысяч рублей. Тогда директор музея заявляла, что не понимает, о чем идет речь. Аллахвердиева покинула пост директора PERMM 6 декабря 2024 года. Ее обязанности стал исполнять заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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