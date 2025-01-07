Прокуратура требует уволить экс-директора PERMM в связи с утратой доверия

Прокуратура Пермского края вышла в суд с требованием уволить бывшего директора музея PERMM Наилю Аллахвердиеву по причине утраты доверия. В ее действиях найден конфликт интересов.
Согласно картотеке суда, иск от прокуратуры поступил 28 декабря. Рассматривать дело будет судья Ирина Рожкова. «Из-за конфликта интересов ведомство требует в причине увольнения Аллахвердиевой указать формулировку „в связи с утратой доверия“, — сообщает Properm со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос информации в краевую прокуратуру.
Ранее прокуратура уличила музей современного искусства в незаконных сделках и подала иск в суд с требованием взыскать более 300 тысяч рублей. Тогда директор музея заявляла, что не понимает, о чем идет речь. Аллахвердиева покинула пост директора PERMM 6 декабря 2024 года. Ее обязанности стал исполнять заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.
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