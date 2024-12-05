Директор PERMM в последний рабочий день пригласила любителей музея на встречу

Наиля Аллахвердиева готова обняться на прощание
Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева пригласила фанатов музея на личную встречу. Накануне стало известно об ее увольнении.
«Друзья, сегодня мой последний рабочий день в PERMM. Приглашаю всех, кто хочет меня обнять, в музей», — говорится в Telegram-канале пермского музея совриска. Аллахвердиева готова пообщаться в музейном кафе после 18 часов.
Как ранее рассказывало URA.RU, на фоне обысков и судебного иска к музею Наиля Аллахвердиева написала заявление об уходе с поста директора музея PERMM. Она также сообщила, что намерена покинуть город.
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