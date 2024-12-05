05 декабря 2024

Директор PERMM в последний рабочий день пригласила любителей музея на встречу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наиля Аллахвердиева готова обняться на прощание
Наиля Аллахвердиева готова обняться на прощание Фото:

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева пригласила фанатов музея на личную встречу. Накануне стало известно об ее увольнении.

«Друзья, сегодня мой последний рабочий день в PERMM. Приглашаю всех, кто хочет меня обнять, в музей», — говорится в Telegram-канале пермского музея совриска. Аллахвердиева готова пообщаться в музейном кафе после 18 часов.

Как ранее рассказывало URA.RU, на фоне обысков и судебного иска к музею Наиля Аллахвердиева написала заявление об уходе с поста директора музея PERMM. Она также сообщила, что намерена покинуть город.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева пригласила фанатов музея на личную встречу. Накануне стало известно об ее увольнении. «Друзья, сегодня мой последний рабочий день в PERMM. Приглашаю всех, кто хочет меня обнять, в музей», — говорится в Telegram-канале пермского музея совриска. Аллахвердиева готова пообщаться в музейном кафе после 18 часов. Как ранее рассказывало URA.RU, на фоне обысков и судебного иска к музею Наиля Аллахвердиева написала заявление об уходе с поста директора музея PERMM. Она также сообщила, что намерена покинуть город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...