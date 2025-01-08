В США раскрыли, зачем Трампу понадобилась Гренландия

Желание новоизбранного президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией связано с планами послать важный сигнал Китаю. Об этом рассказал источник, близкий к команде политика.
«На это есть несколько основных причин. Направить Пекину мощный, хорошо продуманный сигнал», — передает слова источника газета The New York Post. Он добавил, что Трамп хочет продемонстрировать амбициозность США. Новоизбранный американский президент подчеркивает стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности и защиты интересов «свободного мира» от Китая и России.
Эксперт Алекс Плитсас отметил, что среди причин интереса к Гренландии — богатые запасы редкоземельных элементов, необходимых для оборонной промышленности, а также ее важные территориальные претензии в Арктике. Трамп ранее заявлял, что владение Гренландией является для США «абсолютной необходимостью», несмотря на отказ премьера Гренландии продать территорию.
Дональд Трамп ранее подтвердил намерение приобрести Гренландию, считая ее важной для национальной безопасности США. Это решение может ухудшить отношения в НАТО. Экс-советник Трампа Роберт О «Брайен отметил, что Гренландия будет иметь значительное значение в будущем, особенно с учетом климатических изменений и активности России и Китая в Арктике, передает „Ридус“.
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