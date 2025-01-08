Что готовить в Крещение: главные блюда праздника

Крещение является одним из самых больших и значимых церковных праздников в православии. Он отмечается 19 января и празднуется с размахом. Вечер 18 числа называется Сочельником, и в этот день принято придерживаться традиций — соблюдать пост. URA.RU собрало рецепты блюд, которые рекомендуется приготовить в Крещение.
Пост в канун праздника 18 января
В день накануне Крещения, который приходится на 18 января, устанавливался строгий однодневный пост. В этот период дозволяется всего лишь однократное питание. В этот день едят сочиво (голодную кутью), которое готовят из отварных зерен пшеницы, меда, орехов. В качестве основного блюда обычно ставят вареники постные или постные голубцы с рисом.
Праздничный стол 19 января
19 января все пищевые ограничения отменяются. Теперь разрешается употребление любых продуктов, однако важно избегать переедания. На праздничный стол принято подавать нечетное количество блюд: 7, 9 или 12. В этот день традиционно готовят насыщенный борщ, закуски из рыбы или грибов, разнообразные пироги и мясные деликатесы.
Завтрак начинается с употребления святой воды и специального печенья, изготовленного в форме крестов. Успех выпечки предвещает счастье, а ее недостатки — возможные неприятности. Не рекомендуется выбрасывать неудавшееся печенье. Его следует измельчить и отдать на корм птицам или животным.
Существует обычай, по которому в день Крещения Господня не следует начинать трапезу до освящения Крещенской воды. Вода, освященная в день Богоявления, известна как Великая или годовая вода. Ей приписывают способность лечить болезни и защищать от различных несчастий. Рекомендуется пить такую воду натощак и использовать ее для умывания.
Печенье «Кресты»
Праздник начинался с особенного угощения — «крестов». Это небольшие постные печенья. Есть их необходимо было натощак и запивать святой водой.
Ингредиенты: пшеничная мука, яйца, масло, сахар, ванилин, соль, корица.
Приготовление: замесите тесто из муки и яиц, и разделите на несколько частей. Скатайте каждую часть в виде колбаски, разделите на две части и наложить их, в виде креста, друг на друга. Смажьте маслом противень и поставьте в горячую духовку. Готовые «кресты» посыпьте сахарной пудрой.
Капустник на свиных ребрышках
Капустник имеет важное символическое значение в этот праздник. Крепкий и тугой качан капусты символизирует простоту и прочность: как все листья крепко объединяются вокруг прочной и надежной основы, так и все люди объединяются вокруг Бог.
Ингредиенты: свиные ребрышки, репчатый лук, картофель, квашеная капуста, морковь, пшено, томатный сок, растительное масло, мука, соль, зелень, специи.
Приготовление: начните с варки ребрышек до полной готовности. Одновременно, в отдельной посуде, приступите к приготовлению рубленой капусты и промытого пшена, доведя их до готовности. К ребрышкам добавьте кубиками нарезанный картофель. После того, как картофель сварится, извлеките его, превратите в пюре и смешайте с пшеном и капустой. Полученную массу верните в кастрюлю к мясу и варите все вместе еще десять минут.
Для приготовления зажарки, лук и тертую морковь рекомендуется пассеровать, а затем тушить на сковороде с томатным соком в течение десяти минут. После этого добавьте зажарку в суп. В отдельной сковороде обжарьте муку с маслом и также отправьте ее в кастрюлю. Не забудьте добавить соль и приправы по вкусу.
Свиное рагу с фасолью
По традиции принято подавать блюда из свинины. Они становятся главным украшением праздничной трапезы. Традиционного хозяин дома отламывал от поросенка кусочки и раздавал всем членам семьи.
Ингредиенты: свинина, картофель, красная фасоль, чеснок, соль, специи.
Приготовление: измельчите мясо на маленькие кубики, аналогично поступите с картофелем. Фасоль следует варить в отдельной кастрюле. Учитывая, что фасоль требует длительной варки, рекомендуется замочить ее заранее. Мясо обжарьте до золотистой корочки со всех сторон на сковороде.
Готовую фасоль выложите на противень, сверху распределите слой мяса, затем слой картофеля. После того как все компоненты будут разложены, наполните форму водой, добавив соль и специи (вода должна неполностью покрывать продукты). Поместите форму в предварительно разогретую духовку и запекайте в течение тридцати минут.
Вареники с яйцом и сыром
Распространенное блюдо в Крещение — вареники с начинкой-сюрпризом. В этом случае лакомство выступает еще и как способ предсказания. Разные неожиданные начинки имеют свое значение. Например, вареник с ягодами — к сладкой жизни, с капустой — к деньгам, с солью — к слезам. Что попадется участнику застолья, то ему и ждать в новом году.
Ингредиенты: мука, вода, яйца, сливочное масло, соль, картофель, твердый сыр, укроп.
Приготовление: перед началом работы просейте муку, затем введите в нее воду, желтки, растопленное масло и добавьте щепотку соли. Тщательно замесите тесто и поместите его в холодильник на 30 минут. Во время ожидания приступите к подготовке начинки. Сваренные яйца измельчите, картофель отварите и превратите в пюре, добавив при необходимости масло. Сыр натрите на мелкую терку, после чего соедините все ингредиенты, включая укроп, до получения однородной смеси.
Жареная печень
Последним штрихом праздничного стола может стать жареная печень. Ее приятный вкус и аромат не оставит равнодушными ваших близких.
Ингредиенты: печень, яйцо, луковица, соль, сахар, сода, чеснок.
Приготовление: тщательно промойте печень в проточной воде, нарежьте ее крупными кубиками и обсушите. Смешайте в одной емкости яйцо, соль, сахар, соду и мелко нарезанный чеснок. Замаринуйте в этой смеси печень и оставьте на два-три часа. Отдельно на сковороде обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета, после чего извлеките его, а на сковороду выложите кусочки печени.
Обжаривайте их в течение 3-4 минут, затем добавьте лук обратно. Уменьшите огонь до минимума, закройте сковороду крышкой и тушите около семи минут. Если у вас нет опыта приготовления печени, перед подачей убедитесь в отсутствии крови, разрезав один кусочек. В случае обнаружения крови, верните блюдо на огонь и дотушите до готовности.
Грибной паштет
Отличной закуской является грибной паштет. В Крещение также допускается приготовление блюд из грибов.
Ингредиенты: шампиньоны, сливки, лук, сливочное масло, растительное масло, чеснок, розмарин, соль.
Приготовление: нагрейте сковороду, добавьте в нее измельченный чеснок, нарезанный лук и розмарин. Затем нарежьте грибы и выложите их на сковороду, обжаривайте в течение десяти минут. После этого влейте сливки, добавьте соль и дождитесь закипания, после чего тушите еще около двенадцати минут. Переложите содержимое сковороды в блендер, добавьте размягченное масло и измельчите до однородной консистенции.
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