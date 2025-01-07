Можно ли гадать и что дарить близким: как правильно отмечать Святки в 2025 году

Сегодня, 7 января начался святочный период. Святки или, как их еще называют, Святые дни, длятся больше недели и полны самых разных традиций и обычаев — как православных, так и языческих. Рассказываем о том, что издревле принято делать на Святки.
История и происхождение Святок
Святки имеют древние корни, уходящие в языческие времена. Первоначально это время посвящалось встрече дня зимнего солнцестояния и было связано с ритуалами, призванными привлечь удачу и урожай. С приходом христианства Святки обрели новое значение, связанные с Рождеством Христовым и праздником Крещения. Несмотря на утрату некоторых языческих обычаев, многие традиции были адаптированы и интегрированы в православный календарь.
Даты Святок в 2025 году
В этом году Святки продлятся с 7 января (в этот день отмечают Рождество) до 17 января (день перед праздником Крещения Господня). Период Святок считается одним из самых священных и волшебных в году. Каждая из дат имеет особое значение и наполнена различными обрядами и обычаями. Во время Святок люди чувствуют необходимость в общении и единении, что делает этот промежуток особенно ценным для семьи и общества.
Какими бывают колядки
Одной из самых ярких традиций Святок является обряд колядования. Группы молодых людей и детей ходят от дома к дому, поют колядки и, в обмен на выступления, получают угощения и маленькие подарки.
Колядки появились еще в языческие времена, поэтому сейчас могут быть проявлением как дохристианской, так и христианской традиции. Все дело в том, как именно они организованы.
Языческие колядки
Если колядующие наряжены в костюмы животных, мифических существ, поют светские песни и ведут себя чрезмерно активно — речь идет скорее о языческих колядках. Кстати, примеривших на себя образы различных существ колядующих называли ряжеными. Ряженье — еще одна распространенная святочная традиция.
Колядки, которые одобряет церковь
Другое дело, если же группа колядующих людей одета в обычную нарядную одежду, несет с собой изображение Вифлеемской звезды или других христианских символов, исполняет духовные песни и славит в них Господа. Такие колядки, вероятнее всего, получат одобрение церкви.
Традиции
Во время праздников верующие должны посещать церковь для прославления Господа, который отправил Иисуса Христа на Землю. Раньше каждый уважающий себя христианин обязан был отслужить в церкви хотя бы один раз. Какие традиции сохранились до наших времен, читайте далее.
Подарки в виде угощений
Колядующим принято дарить угощения — это могут быть домашние пироги, булочки, а также конфеты, печенье, шоколад и так далее. Хорошим подарком считались небольшие сувениры, например, с христианской тематикой.
Все наколядованное потом делили сообща — собирались в одном из домов и распределяли подарки между участниками колядок. Делать это старались весело, но мирно и справедливо, не обходя никого вниманием.
Святочные гадания
Часто после этого в деревнях устраивали гадания: девушки старались узнать, кто станет их суженым. Гадание могло предполагать ответ в виде конкретного имени, либо какой-то характеристики будущего супруга. Например, девушки подходили к поленнице с закрытыми глазами и наугад вытягивали одно из поленьев. Если оно было толстым, считали, что муж будет богатым, если тонким — то бедным.
Также у сверхъестественных сил спрашивали, каким будет урожай, ждать ли в семье прибавления или, напротив , смерти кого-то из близких. Традиции гадания сохраняются до сих пор. В современном мире их могут использовать не только сельские, но и городские жительницы, захотевшие получить ответ на беспокоящий их вопрос.
Вот только православная церковь такие обычаи не одобряет — гадания запрещает еще Ветхий Завет. Священнослужители считают, что ответы гадающим дают никто иные, как бесы и демоны и обращаться к ним категорически не рекомендуют.
В несколько завершающих дней святок на Руси часто проводили в страхе перед потусторонними силами и старались не прогневать их. Такого подхода церковь также не одобряет и советует не иметь с бесами ничего общего, не испытывать по отношению к ним никаких эмоций — только просить Господа избавить от лукавого.
Вечерки и народные забавы
В период Святок было принято ходить в гости к родным и близким, собирать богатый стол, петь песни и частушки и водить хороводы. На стол часто ставили калачи, запеченных поросят, кутью (кашу из цельных зерен с медом и сухофруктами) и другие кушанья. Среди верующих людей считалось, что веселье в эти дни должно быть искренним, но не безудержным и мешающим испытывать светлую радость от рождения Христа.
Те же, кто не отличался особой религиозностью, проводили святочные дни максимально активно — устраивали народные игры, забавы, маскарады, состязались в силе и ловкости. Очень распространены были катания с горки на санях, салазках или даже в старых корытах или на небольших снопах сена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.