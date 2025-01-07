07 января 2025

В Тюменской области увеличилось количество миллионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области живет более 100 миллионеров
В Тюменской области живет более 100 миллионеров Фото:

В Тюменской области количество миллионеров продолжает расти. Согласно данным Управления налоговой службы, предоставленным журналистам, за последние пять лет число налогоплательщиков с доходами свыше 100 миллионов рублей значительно увеличилось.

«Количество налогоплательщиков, зарегистрированных по месту жительства на территории Тюменской области и заявивших в декларации формы 3-НДФЛ за период 2019–2023 годы общую сумму дохода от 100 миллионов рублей до одного миллиарда рублей: 2019-й — 48 человек, 2020-й — 74 человека, 2021-й — 89 человек, 2022-й — 99 человек, 2023-й (по состоянию на 01.08.2024) — 109 человек», — сообщили в УНФС изданию 72.ru.

Ранее агентство писало о том, что акционеры компании СИБУР, которой принадлежит завод «Запсибнефтехим» в Тобольске, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко попали в рейтинг 500 самых богатых людей планеты. Их фамилии были опубликованы в соответствующем списке издания Bloomberg.

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В Тюменской области количество миллионеров продолжает расти. Согласно данным Управления налоговой службы, предоставленным журналистам, за последние пять лет число налогоплательщиков с доходами свыше 100 миллионов рублей значительно увеличилось. «Количество налогоплательщиков, зарегистрированных по месту жительства на территории Тюменской области и заявивших в декларации формы 3-НДФЛ за период 2019–2023 годы общую сумму дохода от 100 миллионов рублей до одного миллиарда рублей: 2019-й — 48 человек, 2020-й — 74 человека, 2021-й — 89 человек, 2022-й — 99 человек, 2023-й (по состоянию на 01.08.2024) — 109 человек», — сообщили в УНФС изданию 72.ru. Ранее агентство писало о том, что акционеры компании СИБУР, которой принадлежит завод «Запсибнефтехим» в Тобольске, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко попали в рейтинг 500 самых богатых людей планеты. Их фамилии были опубликованы в соответствующем списке издания Bloomberg.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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