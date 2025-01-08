08 января 2025

Байден запутался, кто родился в его семье

Байден не смог вспомнить, родился у него правнук или правнучка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байден запутался, говоря о том, кто родился в его семье последним
Байден запутался, говоря о том, кто родился в его семье последним Фото:

Глава Соединенных Штатов Джо Байден не смог вспомнить, кто родился последним в его семье — правнук или правнучка. Президент в разговоре с журналистами запутался после того, как объявил о том, что в восьмой раз стал прадедушкой.

«Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая маленькая девочка... Маленький мальчик», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.

Это не первый случай, когда президент США делает странные заявления. Ранее Байден заявил о том, что хотел бы отшлепать избранного главу Штатов Дональда Трампа и его сторонников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Соединенных Штатов Джо Байден не смог вспомнить, кто родился последним в его семье — правнук или правнучка. Президент в разговоре с журналистами запутался после того, как объявил о том, что в восьмой раз стал прадедушкой. «Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая маленькая девочка... Маленький мальчик», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома. Это не первый случай, когда президент США делает странные заявления. Ранее Байден заявил о том, что хотел бы отшлепать избранного главу Штатов Дональда Трампа и его сторонников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...