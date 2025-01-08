Байден запутался, кто родился в его семье

Глава Соединенных Штатов Джо Байден не смог вспомнить, кто родился последним в его семье — правнук или правнучка. Президент в разговоре с журналистами запутался после того, как объявил о том, что в восьмой раз стал прадедушкой.
«Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая маленькая девочка... Маленький мальчик», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.
Это не первый случай, когда президент США делает странные заявления. Ранее Байден заявил о том, что хотел бы отшлепать избранного главу Штатов Дональда Трампа и его сторонников.
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