На предвыборном мероприятии в Пенсильвании президент США Джо Байден высказался о кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе и его сторонниках, используя необычную риторику. Он описал республиканцев как группу, которой хочется «шлепнуть по заднице».
«Есть одна вещь, которую хотят сделать Трамп и его республиканские друзья. Они хотят ввести большие налоговые льготы для богатых... Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице [в наказание]», — заявил Байден. Видео мероприятия опубликовано на youtube-канале PBS NewsHour.
Ответ на высказывание Байдена пришел и от сторонников Трампа. Например, Илон Маск, миллиардер и один из ключевых союзников экс-главы Штатов, прокомментировал слова действующего президента в соцсети X с иронией. «Он ... хочет потрогать меня за задницу», — написал предприниматель.
Ранее президент США Джо Байден высказал обвинения в адрес миллиардера Илона Маска. Он утверждал, что тот пытается повлиять на результаты выборов с помощью социальных сетей. В своем заявлении Байден также отметил, что ему надоело взаимодействие с бизнесменом и его «другом» Дональдом Трампом.
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