«Шлепнуть по заднице»: Байден сделал странное заявление о Трампе. Видео

Байден назвал Трампа и его сторонников парнями, которых хочется отшлепать
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Джо Байден заявил, что хочет шлепнуть Дональда Трампа по заднице
Джо Байден заявил, что хочет шлепнуть Дональда Трампа по заднице Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

На предвыборном мероприятии в Пенсильвании президент США Джо Байден высказался о кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе и его сторонниках, используя необычную риторику. Он описал республиканцев как группу, которой хочется «шлепнуть по заднице».

«Есть одна вещь, которую хотят сделать Трамп и его республиканские друзья. Они хотят ввести большие налоговые льготы для богатых... Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице [в наказание]», — заявил Байден. Видео мероприятия опубликовано на youtube-канале PBS NewsHour.

Ответ на высказывание Байдена пришел и от сторонников Трампа. Например, Илон Маск, миллиардер и один из ключевых союзников экс-главы Штатов, прокомментировал слова действующего президента в соцсети X с иронией. «Он ... хочет потрогать меня за задницу», — написал предприниматель.

Ранее президент США Джо Байден высказал обвинения в адрес миллиардера Илона Маска. Он утверждал, что тот пытается повлиять на результаты выборов с помощью социальных сетей. В своем заявлении Байден также отметил, что ему надоело взаимодействие с бизнесменом и его «другом» Дональдом Трампом.

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На предвыборном мероприятии в Пенсильвании президент США Джо Байден высказался о кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе и его сторонниках, используя необычную риторику. Он описал республиканцев как группу, которой хочется «шлепнуть по заднице». «Есть одна вещь, которую хотят сделать Трамп и его республиканские друзья. Они хотят ввести большие налоговые льготы для богатых... Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице [в наказание]», — заявил Байден. Видео мероприятия опубликовано на youtube-канале PBS NewsHour. Ответ на высказывание Байдена пришел и от сторонников Трампа. Например, Илон Маск, миллиардер и один из ключевых союзников экс-главы Штатов, прокомментировал слова действующего президента в соцсети X с иронией. «Он ... хочет потрогать меня за задницу», — написал предприниматель. Ранее президент США Джо Байден высказал обвинения в адрес миллиардера Илона Маска. Он утверждал, что тот пытается повлиять на результаты выборов с помощью социальных сетей. В своем заявлении Байден также отметил, что ему надоело взаимодействие с бизнесменом и его «другом» Дональдом Трампом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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