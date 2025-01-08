08 января 2025

Россиян предупредили о сложностях с покупкой машины в 2025 году

«Известия»: цены на автомобили в 2025 году вырастут на 7-10%
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году прогнозируется рост цен на автомобили
В 2025 году прогнозируется рост цен на автомобили Фото:

Наступивший год ожидается непростым для автомобильного рынка. Ситуация с продажей новых автомобилей будет более напряженная, чем в 2024 году. Об этом сообщают аналитики и дилеры. 

«Если произойдет повышение ключевой ставки ЦБ, то продажи новых машин сократятся как минимум на 15%. При этом средняя цена на автомобиль в течение года вырастет на 7–10%», — цитируют «Известия» заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева.

Это приведет к еще одной волне роста цен на автомобили. По его мнению, эффект от январской индексации утильсбора будет заметен ближе к весне. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в агентстве «Автостат» предупредили о возможном подорожании автомобилей на треть в зависимости от курса рубля. Стоимость машин в 2025 году может увеличиться на 10-30%, если валютный курс достигнет определенных отметок. На треть цены возрастут, если курс доллара составит 120 рублей.

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Наступивший год ожидается непростым для автомобильного рынка. Ситуация с продажей новых автомобилей будет более напряженная, чем в 2024 году. Об этом сообщают аналитики и дилеры.  «Если произойдет повышение ключевой ставки ЦБ, то продажи новых машин сократятся как минимум на 15%. При этом средняя цена на автомобиль в течение года вырастет на 7–10%», — цитируют «Известия» заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева. Это приведет к еще одной волне роста цен на автомобили. По его мнению, эффект от январской индексации утильсбора будет заметен ближе к весне.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что в агентстве «Автостат» предупредили о возможном подорожании автомобилей на треть в зависимости от курса рубля. Стоимость машин в 2025 году может увеличиться на 10-30%, если валютный курс достигнет определенных отметок. На треть цены возрастут, если курс доллара составит 120 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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