Россиян предупредили о сложностях с покупкой машины в 2025 году

Наступивший год ожидается непростым для автомобильного рынка. Ситуация с продажей новых автомобилей будет более напряженная, чем в 2024 году. Об этом сообщают аналитики и дилеры.
«Если произойдет повышение ключевой ставки ЦБ, то продажи новых машин сократятся как минимум на 15%. При этом средняя цена на автомобиль в течение года вырастет на 7–10%», — цитируют «Известия» заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева.
Это приведет к еще одной волне роста цен на автомобили. По его мнению, эффект от январской индексации утильсбора будет заметен ближе к весне.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в агентстве «Автостат» предупредили о возможном подорожании автомобилей на треть в зависимости от курса рубля. Стоимость машин в 2025 году может увеличиться на 10-30%, если валютный курс достигнет определенных отметок. На треть цены возрастут, если курс доллара составит 120 рублей.
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