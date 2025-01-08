Объем средств на счетах пермяков достиг исторического максимума

За 10 месяцев 2024 года объем средств на счетах жителей Пермского края вырос на 85,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост увеличился на 52%. Об этом сообщает пресс-служба краевого отделения Уральского ГУ Банка России.
«Объем вкладов и средств на счетах жителей региона вырос на 26% и достиг исторического максимума — 602 млрд рублей. Сюда не включены средства на счетах эскроу, которые используются для покупки недвижимости», — цитирует РБК-Пермь управляющего отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова.
Уточняется, что начало ноября ставки по депозитам в банках Пермского края достигали 24%. Этому предшествовало повышение ключевой ставки 25 октября 2024 года до 21% годовых. Это был исторический максимум, преодолевший даже уровень кризисного 2022 года, когда ставка была установлена на уровне 20%.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Пермского края стали чаще пополнять свои счета в банках. За год их депозиты выросли на 26%.
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