08 января 2025
07 января 2025

Объем средств на счетах пермяков достиг исторического максимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Пермского края в 2024 году копили деньги
Жители Пермского края в 2024 году копили деньги Фото:

За 10 месяцев 2024 года объем средств на счетах жителей Пермского края вырос на 85,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост увеличился на 52%. Об этом сообщает пресс-служба краевого отделения Уральского ГУ Банка России.

«Объем вкладов и средств на счетах жителей региона вырос на 26% и достиг исторического максимума — 602 млрд рублей. Сюда не включены средства на счетах эскроу, которые используются для покупки недвижимости», — цитирует РБК-Пермь  управляющего отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова.

Уточняется, что начало ноября ставки по депозитам в банках Пермского края достигали 24%. Этому предшествовало повышение ключевой ставки 25 октября 2024 года до 21% годовых. Это был исторический максимум, преодолевший даже уровень кризисного 2022 года, когда ставка была установлена на уровне 20%. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Пермского края стали чаще пополнять свои счета в банках. За год их депозиты выросли на 26%.

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За 10 месяцев 2024 года объем средств на счетах жителей Пермского края вырос на 85,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост увеличился на 52%. Об этом сообщает пресс-служба краевого отделения Уральского ГУ Банка России. «Объем вкладов и средств на счетах жителей региона вырос на 26% и достиг исторического максимума — 602 млрд рублей. Сюда не включены средства на счетах эскроу, которые используются для покупки недвижимости», — цитирует РБК-Пермь  управляющего отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова. Уточняется, что начало ноября ставки по депозитам в банках Пермского края достигали 24%. Этому предшествовало повышение ключевой ставки 25 октября 2024 года до 21% годовых. Это был исторический максимум, преодолевший даже уровень кризисного 2022 года, когда ставка была установлена на уровне 20%.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Пермского края стали чаще пополнять свои счета в банках. За год их депозиты выросли на 26%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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