19 октября 2024
18 октября 2024

Пермяки за год на 26% увеличили вклады в банках

© Служба новостей «URA.RU»
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У пермяков выросли доходы
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Жители Пермского края стали чаще пополнять свои счета в банках. За год их депозиты выросли на 26%. Об этом рассказали в отделении Центробанка в регионе.

«На 1 сентября 2024 года объем денег пермяков на депозитах и банковских счетах превысил 592 миллиарда рублей. Это на 26% больше, чем в 2023 году», — передает РБК-Пермь со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Ранее Перьмстат сообщил, что в 2024 году выросли доходы жителей Пермского края. Так, например, среднемесячная номинальная заработная плата в регионе увеличилась на 18,3%.

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Жители Пермского края стали чаще пополнять свои счета в банках. За год их депозиты выросли на 26%. Об этом рассказали в отделении Центробанка в регионе. «На 1 сентября 2024 года объем денег пермяков на депозитах и банковских счетах превысил 592 миллиарда рублей. Это на 26% больше, чем в 2023 году», — передает РБК-Пермь со ссылкой на данные ЦБ РФ. Ранее Перьмстат сообщил, что в 2024 году выросли доходы жителей Пермского края. Так, например, среднемесячная номинальная заработная плата в регионе увеличилась на 18,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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