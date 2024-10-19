Пермяки за год на 26% увеличили вклады в банках

У пермяков выросли доходы
Жители Пермского края стали чаще пополнять свои счета в банках. За год их депозиты выросли на 26%. Об этом рассказали в отделении Центробанка в регионе.
«На 1 сентября 2024 года объем денег пермяков на депозитах и банковских счетах превысил 592 миллиарда рублей. Это на 26% больше, чем в 2023 году», — передает РБК-Пермь со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Ранее Перьмстат сообщил, что в 2024 году выросли доходы жителей Пермского края. Так, например, среднемесячная номинальная заработная плата в регионе увеличилась на 18,3%.
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