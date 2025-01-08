Желающим сделать ремонт в квартире дали неблагоприятный прогноз

В России ремонт квартир может подорожать на 10-20% в 2025 году. Стоимость косметического ремонта будет начинаться от 30 тысяч рублей за квадратный метр. Об увеличении цен рассказал основатель строительной студии «Параллель» Тигран Симонян.
«В 2025 году будет повышение цен на ремонт в первом квартале на 10-15%. По итогам же следующего года мы прогнозируем для рынка рост цен как минимум на 20%», — рассказал Тигран Симонян РИА Недвижимость.
Стоимость работ без учета материалов станет дороже на 10-15% только в первом квартале года, считает он. К середине года цена может подняться на 20-25% от текущего уровня.
Сами цены на недвижимость, по прогнозам опрошенных URA.RU экспертов, не должны резко вырасти. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, считает, что стоимость недвижимости расти точно не будет, а возможно, даже уменьшатся. Подробнее о изменениях на рынке жилья в 2025 году — в материале URA.RU.
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