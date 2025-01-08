08 января 2025
07 января 2025

Мокрый снег накроет Челябинск до выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск окажется во власти «потенциально опасной» погоды
Челябинск окажется во власти «потенциально опасной» погоды Фото:

Мокрый снег в Челябинске будет идти до выходных, вплоть до 11 января. Это следует из прогноза синоптиков «Гисметео». 

«В четверг, 9 января, прогнозируется пасмурная погода, ожидается мокрый снег. В пятницу, 10 января, будет малооблачно, мокрый снег. Дневные температуры в эти дни будут около нуля градусов», — говорится в прогнозе метеорологов на сайте «Гисметео».

Ранее эксперты регионального гидрометцентра назвали такую погоду «потенциально опасной». Они отмечают, что потепление и снегопады формирует теплый атмосферный фронт с запада.

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Мокрый снег в Челябинске будет идти до выходных, вплоть до 11 января. Это следует из прогноза синоптиков «Гисметео».  «В четверг, 9 января, прогнозируется пасмурная погода, ожидается мокрый снег. В пятницу, 10 января, будет малооблачно, мокрый снег. Дневные температуры в эти дни будут около нуля градусов», — говорится в прогнозе метеорологов на сайте «Гисметео». Ранее эксперты регионального гидрометцентра назвали такую погоду «потенциально опасной». Они отмечают, что потепление и снегопады формирует теплый атмосферный фронт с запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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