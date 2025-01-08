Мокрый снег накроет Челябинск до выходных

Мокрый снег в Челябинске будет идти до выходных, вплоть до 11 января. Это следует из прогноза синоптиков «Гисметео».
«В четверг, 9 января, прогнозируется пасмурная погода, ожидается мокрый снег. В пятницу, 10 января, будет малооблачно, мокрый снег. Дневные температуры в эти дни будут около нуля градусов», — говорится в прогнозе метеорологов на сайте «Гисметео».
Ранее эксперты регионального гидрометцентра назвали такую погоду «потенциально опасной». Они отмечают, что потепление и снегопады формирует теплый атмосферный фронт с запада.
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